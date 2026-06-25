Ecuador pasa del golpe inicial a la esperanza

Ecuador encontró una reacción de carácter en el MetLife Stadium y pasó de estar contra las cuerdas a tomar ventaja 2-1 ante Alemania, en el cierre del grupo E del Mundial 2026.

La Tri llegó al partido con una misión clara: ganar o despedirse prácticamente del torneo. Alemania, ya clasificada a los dieciseisavos, no tenía la misma presión, pero salió con intensidad y golpeó de inmediato.

Apenas al minuto 2, Leroy Sané abrió el marcador con una definición de zurda tras una asistencia de Florian Wirtz. La jugada provocó protestas de los jugadores ecuatorianos, que reclamaron una acción previa de Aleksandar Pavlović por una disputa alta en la construcción del gol.

El tanto dejó a Ecuador en una situación delicada. Sin embargo, el equipo de Sebastián Beccacece respondió con rapidez y personalidad.

Angulo firma un golazo para empatar

Al minuto 9, Nilson Angulo aprovechó un mal control de Felix Nmecha, robó la pelota y escapó por la izquierda. Desde fuera del área, sacó un remate bajo y colocado que venció a Manuel Neuer para el 1-1.

El gol tuvo un valor enorme. Ecuador no había marcado en sus dos primeros partidos del torneo, tras perder 1-0 ante Costa de Marfil y empatar 0-0 con Curazao. Por eso, la anotación de Angulo no solo equilibró el marcador, también rompió una sequía que pesaba sobre la selección.

La Tri creció emocionalmente después del empate. Con Moisés Caicedo como referencia en el mediocampo y Enner Valencia peleando arriba, Ecuador intentó sostener el ritmo ante una Alemania cargada de talento ofensivo.

El VAR cambia el inicio del segundo tiempo

El partido volvió a encenderse apenas comenzó la segunda mitad. Alemania recibió un penalti a favor, pero la decisión fue revisada por el VAR.

Después de observar la jugada, la árbitra anuló la pena máxima al detectar una falta previa de Sané en la misma acción. La revisión mantuvo el empate y dejó a Ecuador con vida en un momento que pudo haber cambiado por completo el destino del encuentro.

Alemania siguió empujando con jugadores como Jamal Musiala, Wirtz y Kai Havertz, pero Ecuador se mantuvo competitivo. La Tri sabía que el empate no era suficiente para cambiar realmente su panorama.

Plata desata la locura

El momento más importante llegó al minuto 76. Gonzalo Plata apareció para marcar el 2-1 y desatar la celebración ecuatoriana en Nueva Jersey.

El gol cambió el pulso del grupo E. Con ese marcador parcial, Ecuador se mantenía con opciones de avanzar y evitaba una eliminación temprana que parecía cercana después del gol inicial de Sané.

La remontada también transformó el ánimo del estadio. El MetLife Stadium, con fuerte presencia de aficionados ecuatorianos y latinos, pasó de la tensión a la euforia.

Una victoria que puede cambiarlo todo

Alemania ya tenía asegurado su boleto a la siguiente ronda, pero Ecuador jugaba por supervivencia. Ese contraste se notó en la intensidad de la Tri, especialmente después del empate de Angulo y del gol de Plata.

El grupo E también dependía del otro partido entre Curazao y Costa de Marfil, donde cada gol podía modificar las posibilidades de clasificación. Alemania llegó como líder del sector, mientras Ecuador necesitaba una victoria para escapar de una eliminación en fase de grupos.

Mientras el partido seguía en desarrollo, Ecuador había logrado lo más difícil: levantarse de un golpe tempranero, marcar sus primeros goles del torneo y ponerse por delante ante una potencia mundial.

La historia todavía no estaba cerrada, pero la Tri había encontrado una respuesta enorme. Con Angulo y Plata como protagonistas, Ecuador convirtió una noche de urgencia en una posibilidad real de seguir vivo en el Mundial.