Curazao pelea contra la historia y el marcador

Curazao disputa este jueves uno de los partidos más importantes de su joven historia mundialista. La selección caribeña enfrenta a Costa de Marfil en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, en la última jornada del grupo E del Mundial 2026, con la esperanza de mantener vivo un sueño que parecía improbable al inicio del torneo.

El partido comenzó cuesta arriba para los llamados Tiburones Azules. Costa de Marfil se adelantó temprano con un gol de Nicolas Pépé, después de aprovechar una desatención defensiva de Curazao. El tanto dejó el marcador parcial 1-0 y aumentó la presión sobre un equipo que necesitaba ganar para aspirar a la clasificación.

En una imagen del encuentro, Jurien Gaari disputa el balón con Christopher Operi, una escena que resume bien el tono del partido: intensidad, choque físico y una Curazao obligada a competir cada pelota ante un rival de mayor experiencia internacional.

Un duelo con mucho en juego

Costa de Marfil llegó a esta última fecha en mejor posición dentro del grupo. Después de vencer a Ecuador y caer ante Alemania, los Elefantes buscaban asegurar su pase a los dieciseisavos de final sin depender de demasiadas combinaciones.

Curazao, en cambio, necesitaba una tarde perfecta. Tras sufrir una dura goleada 7-1 ante Alemania en su debut, el equipo reaccionó con un empate 0-0 ante Ecuador, sostenido por una actuación notable del portero Eloy Room. Ese resultado le dio vida y convirtió el cierre ante Costa de Marfil en una oportunidad histórica.

Para una selección debutante, la sola posibilidad de llegar con opciones a la última jornada ya representa un avance enorme. Sin embargo, el grupo dirigido por Dick Advocaat no quería conformarse con resistir. Necesitaba ganar para intentar meterse entre los clasificados.

Costa de Marfil golpea primero

El gol de Pépé cambió rápido el escenario. Con ventaja en el marcador, Costa de Marfil pudo manejar mejor los tiempos del partido y obligó a Curazao a asumir más riesgos.

El conjunto africano cuenta con más recursos ofensivos y una plantilla de mayor recorrido, pero Curazao ha demostrado durante el torneo que sabe sufrir. Ante Ecuador, su orden defensivo y la figura de Room le permitieron rescatar un punto que pocos esperaban. Contra Costa de Marfil, el reto era mayor: defender bien y, además, encontrar el gol que le diera sentido a su esperanza.

La presión también estaba en el otro partido del grupo, entre Ecuador y Alemania. Según el desarrollo de la jornada, Curazao necesitaba no solo remontar, sino también que el resultado paralelo le abriera una puerta.

La ilusión de una cenicienta

Más allá del marcador parcial, Curazao ha sido una de las historias más llamativas del Mundial. Un país pequeño, con una hinchada reducida pero fiel, logró plantarse en la Copa del Mundo y competir contra selecciones con mayor tradición.

Jugadores como Tahith Chong, Eloy Room, Jurien Gaari y los hermanos Bacuna han dado identidad a un equipo que se ganó simpatías por su orgullo y disciplina. En Filadelfia, esa identidad volvió a estar a prueba.

El partido seguía en desarrollo, pero el mensaje era claro: Curazao no solo estaba jugando por un resultado. Estaba jugando por su primera gran página mundialista, por una hinchada que viajó desde el Caribe y por la posibilidad de convertir una campaña de resistencia en una clasificación histórica.