Nilson Angulo responde en un momento clave

Nilson Angulo apareció cuando Ecuador más lo necesitaba. El atacante celebró este jueves un gol ante Alemania en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en un partido decisivo del grupo E del Mundial 2026 para las aspiraciones de la Tri.

El tanto llegó después de un inicio complicado para la selección ecuatoriana. Alemania, ya clasificada a los dieciseisavos de final, golpeó muy temprano por medio de Leroy Sané, quien adelantó a la Mannschaft apenas comenzado el encuentro. Para Ecuador, que llegó al partido obligado a ganar para mantener opciones de avanzar, el gol en contra fue un golpe duro.

La reacción, sin embargo, llegó rápido. Angulo aprovechó una acción ofensiva de la Tri y definió para igualar el marcador, desatando la celebración ecuatoriana en un estadio con fuerte presencia latina. El empate devolvió emoción a un duelo que para Alemania era una oportunidad de cerrar la fase de grupos con autoridad, pero para Ecuador representaba una auténtica final.

La Tri rompe su sequía

El gol de Angulo también tuvo un peso especial porque Ecuador no había marcado en sus dos primeros partidos del torneo. La selección dirigida por Sebastián Beccacece cayó 1-0 ante Costa de Marfil en su debut y luego empató 0-0 con Curazao, en un encuentro donde generó ocasiones pero no logró convertir.

Esa falta de gol había aumentado la presión sobre el equipo. Ante Alemania, la Tri necesitaba no solo competir, sino encontrar eficacia en los metros finales. Por eso, la anotación de Angulo tuvo un valor anímico enorme.

El empate dejó a Ecuador con vida dentro del partido y le permitió sostener la esperanza de una clasificación que depende de su resultado y de lo que ocurra en el otro duelo del grupo entre Curazao y Costa de Marfil.

Alemania juega sin presión, pero con calidad

Alemania llegó al MetLife Stadium con el pase ya asegurado tras golear 7-1 a Curazao y vencer 2-1 a Costa de Marfil. Julian Nagelsmann hizo pocos cambios y mantuvo una alineación competitiva, con jugadores como Jamal Musiala, Florian Wirtz, Leroy Sané y Kai Havertz.

La Mannschaft no tenía la urgencia de Ecuador, pero sí el objetivo de cerrar la fase de grupos con pleno de victorias y sostener su condición de líder del sector. Incluso con menos presión, Alemania mostró desde el arranque su capacidad para atacar y castigar errores.

Ecuador, por su parte, tuvo que responder desde la necesidad. Con Moisés Caicedo como referencia en el mediocampo y Enner Valencia liderando el frente ofensivo, la Tri intentó equilibrar el partido tras el golpe inicial.

Una imagen de resistencia

La celebración de Nilson Angulo resume el momento emocional de Ecuador en este Mundial. No era solo un gol. Era la respuesta de un equipo que venía golpeado, sin anotaciones y obligado a jugar contra una de las selecciones más fuertes del torneo.

Mientras el partido seguía en desarrollo, el empate mantenía abierto el drama del grupo E. Ecuador necesitaba ir por más para no depender únicamente de combinaciones externas, pero el gol de Angulo le dio una base desde la cual seguir peleando.

En una jornada cargada de tensión en Nueva Jersey, la Tri encontró en Angulo una señal de vida. Frente a Alemania, y en el estadio que recibirá la final del Mundial, Ecuador volvió a creer.