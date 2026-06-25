Rutte adelanta una nueva etapa de inversión militar

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, adelantó este jueves en Washington que la próxima cumbre de la alianza, que se celebrará en Ankara en julio, servirá para anunciar “miles de millones de dólares en nuevos contratos” de defensa.

Durante una intervención en el Atlantic Council, Rutte presentó la cita de Turquía como un paso clave para convertir el aumento del gasto militar en capacidades concretas. Según explicó, las nuevas inversiones no solo buscan reforzar la seguridad colectiva, sino también impulsar una “revolución industrial de defensa” con impacto económico a ambos lados del Atlántico.

El secretario general sostuvo que este proceso ayudará a sostener cientos de miles de empleos y a fortalecer la base industrial de defensa de los países aliados. La cumbre de Ankara llega en un momento en que la alianza intenta acelerar la producción militar, responder a la guerra en Ucrania y reducir brechas de capacidad acumuladas durante años.

Ucrania estará en la agenda

Rutte también confirmó que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, estará en Ankara para recibir el respaldo de los aliados. La presencia del mandatario ucraniano mantiene a Kiev en el centro de la agenda atlántica, aunque el debate interno de la alianza se ha desplazado cada vez más hacia cómo financiar, producir y sostener la ayuda en el tiempo.

El jefe de la OTAN ya había dicho previamente que Zelenski fue invitado a la cumbre, prevista para el 7 y 8 de julio. La cita pondrá a prueba la unidad aliada en un contexto marcado por tensiones sobre el reparto de cargas, la estrategia frente a Rusia y el papel de Estados Unidos bajo el Gobierno de Donald Trump.

Reconocimiento a la presión de Trump

Rutte, quien se reunió el miércoles con Trump en el Despacho Oval, atribuyó parte del aumento del gasto europeo y canadiense a la presión ejercida por el presidente estadounidense.

El secretario general reconoció el “mérito” de Trump por exigir a Europa y Canadá que hicieran más en materia de defensa. Según Rutte, esas presiones se están reflejando ahora en “cifras de inversión increíbles”.

El mensaje encaja con una idea que el propio Rutte ha repetido en las últimas semanas: la llamada “OTAN 3.0”, una alianza con una Europa más fuerte dentro de una estructura atlántica también más robusta. En una reunión reciente de ministros de Defensa, Rutte ya había afirmado que la cumbre de Ankara estará centrada en la implementación de ese giro.

Más gasto y más debate político

El aumento de la inversión militar no estará libre de discusión. Rutte admitió que surgirán debates dentro de los países aliados, especialmente por el impacto presupuestario que implica sostener mayores compromisos de defensa.

Aun así, defendió que garantizar la seguridad nacional es la prioridad fundamental de cualquier gobierno. También subrayó que las principales economías aliadas ya alcanzaron el objetivo del 2 % del PIB en defensa, incluidos Bélgica, Italia, España y Canadá, países que no llegaban a esa cifra antes de la cumbre de La Haya.

Para Rutte, ese avance muestra que objetivos que parecían lejanos a comienzos del año pasado ya se han cumplido. Ahora, el desafío es transformar el gasto en equipos, producción, municiones, tecnología y capacidad operativa real.

Ankara como punto de inflexión

La cumbre de Ankara será la primera gran cita aliada después de meses de presión sobre el gasto militar y de llamados a reforzar la industria de defensa. También será un escaparate político para mostrar unidad ante Rusia y continuidad en el respaldo a Ucrania.

El mensaje de Rutte fue claro: la OTAN quiere pasar de los compromisos a los contratos. Esa transición puede marcar una nueva etapa para la alianza, menos centrada en promesas generales y más enfocada en producción, empleo, capacidades militares y preparación industrial.

En Washington, el secretario general presentó ese cambio como una oportunidad estratégica. Para los aliados, sin embargo, también representa una prueba política: sostener el apoyo público, financiar el rearme y demostrar que el aumento del gasto se traduce en seguridad concreta para sus sociedades.