Artículo escrito por James de los Santos. Publicado en Hudpost. Traducido por El Especialito.

La clínica de baloncesto Bob Hurley Kearny marcó el regreso del reconocido entrenador al Kearny High School por segundo año consecutivo. El evento reunió a jóvenes jugadores y figuras destacadas del baloncesto local.

El entrenador miembro del Salón de la Fama, Bob Hurley, regresó a Kearny High School para un segundo año consecutivo para dirigir una clínica junto al entrenador principal de Bayonne High School, Ben Gamble, y el entrenador principal de Kearny High School, Marc McCaffrey.

Hurley, quien entrenó en St. Anthony High School en Jersey City desde 1970 hasta su cierre en 2017, ha ganado más campeonatos estatales que cualquier otro entrenador en la historia de Nueva Jersey y es miembro del Salón de la Fama del Baloncesto Naismith. Recientemente asistió al Final Four de la NCAA, donde su hijo Dan Hurley, entrenador principal de la Universidad de Connecticut, perdió ante Michigan en el partido por el campeonato nacional.

El asambleísta Jerry Walker y miembros de la unidad de Policía Orientada a la Comunidad del sargento Jack Grimm también estuvieron presentes en el evento. Mark Bruscino, director de operaciones de las escuelas de Kearny, también asistió.

“Es excelente ver la inversión continua en nuestros jóvenes y en la comunidad aquí en Kearny”, dijo Walker. “El legado del entrenador Hurley habla por sí solo: décadas de excelencia, innumerables campeonatos estatales y un lugar bien ganado en el Salón de la Fama del Baloncesto Naismith. Recién llegado de asistir al Final Four, es inspirador verlo continuar aportando al orientar a la próxima generación”.

La comisionada de Kearny, Carol Jean Gaunt Doyle, agradeció a Hurley y a Walker por cumplir su compromiso. “Cumplieron su promesa de regresar para los niños y lo hicieron, gracias”, dijo Doyle.