El dolor de espalda por estar sentado se ha vuelto cada vez más común entre quienes pasan muchas horas frente a una computadora, manejando, estudiando o trabajando desde casa. Aunque sentarse no es malo por sí solo, permanecer en la misma posición durante demasiado tiempo puede aumentar la rigidez, cargar la zona lumbar y favorecer molestias en cuello, hombros y cadera.

El cuerpo está diseñado para moverse. Cuando una persona pasa horas sentada, algunos músculos se acortan o se tensan, mientras otros pierden activación. La espalda baja puede recibir más presión, especialmente si la silla no ofrece buen soporte, si la pantalla está muy baja o si la persona se encorva sin darse cuenta.

Una de las mejores formas de prevenir el dolor de espalda por estar sentado es hacer pausas breves durante el día. No hace falta una rutina larga. Levantarse cada 30 o 60 minutos, caminar unos pasos, estirar suavemente la espalda o mover los hombros puede ayudar a reducir la tensión acumulada. La clave es interrumpir la posición fija antes de que el cuerpo empiece a quejarse.

La postura también importa, pero no debe verse como una posición perfecta que se mantiene todo el día. Lo ideal es cambiar de postura con frecuencia. Aun así, algunos ajustes ayudan: mantener los pies apoyados en el piso, colocar la pantalla a la altura de los ojos, relajar los hombros y evitar inclinar el cuello hacia adelante por largos períodos.

Fortalecer el cuerpo es otro punto fundamental. Los músculos del abdomen, la espalda, los glúteos y las piernas ayudan a sostener mejor la columna. Caminar, hacer ejercicios de fuerza adaptados y trabajar la movilidad de cadera puede ser más efectivo a largo plazo que depender solo de una mejor silla.

El dolor de espalda por estar sentado también puede empeorar con el estrés. Muchas personas tensan los hombros, aprietan la mandíbula o respiran de forma superficial cuando están bajo presión. Respirar profundo, estirarse y hacer pequeñas pausas mentales puede ayudar a relajar el cuerpo durante la jornada.

Si el dolor es leve y aparece después de muchas horas sentado, mejorar la rutina diaria puede marcar una diferencia. Pero si el dolor baja hacia una pierna, causa hormigueo, debilidad, pérdida de sensibilidad, fiebre o aparece después de una caída, es importante buscar evaluación médica.

Prevenir el dolor de espalda por estar sentado no requiere cambiar toda la vida de golpe. Requiere moverse más, sentarse mejor y escuchar las señales del cuerpo antes de que la molestia se vuelva parte de la rutina.