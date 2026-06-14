La tragedia del lago Nyos parece sacada de una película de ciencia ficción, pero ocurrió en la vida real. Durante una sola noche, más de 1.700 personas murieron sin que hubiera explosiones, incendios, terremotos ni señales evidentes de peligro. El responsable fue una nube invisible y silenciosa que descendió desde un lago volcánico en Camerún.

La noche del 21 de agosto de 1986, los habitantes de varias aldeas cercanas al lago Nyos dormían con normalidad cuando ocurrió un fenómeno extremadamente raro. Sin previo aviso, enormes cantidades de dióxido de carbono acumuladas en las profundidades del lago fueron liberadas de forma repentina.

Los científicos creen que un deslizamiento de tierra, una perturbación geológica o algún otro evento desencadenó la liberación masiva del gas. Al ser más pesado que el aire, el dióxido de carbono no se elevó hacia el cielo. En cambio, descendió por los valles y se desplazó silenciosamente a través de las comunidades cercanas.

Las personas y los animales no tuvieron tiempo de reaccionar.

Cuando los sobrevivientes despertaron al día siguiente, encontraron escenas aterradoras. Familias enteras habían fallecido mientras dormían. Ganado, aves y otros animales yacían muertos en los campos. En total, más de 1.700 personas perdieron la vida y miles de animales murieron asfixiados.

Lo más desconcertante fue que no había señales visibles de destrucción. Las viviendas seguían en pie y los árboles permanecían intactos. La única pista era el silencio.

El fenómeno que ocurrió en el lago Nyos es conocido como erupción límnica. Se trata de un evento extremadamente raro en el que grandes cantidades de gases disueltos en el agua son liberadas de forma repentina. Antes de la tragedia, pocas personas conocían la posibilidad de que un lago pudiera convertirse en una amenaza mortal.

Las investigaciones posteriores revelaron que el fondo del lago acumulaba dióxido de carbono procedente de actividad volcánica subterránea. Durante años, el gas permaneció atrapado bajo presión hasta que finalmente escapó.

Tras el desastre, los científicos instalaron sistemas especiales para liberar gradualmente el gas acumulado y reducir el riesgo de una nueva catástrofe. Estos tubos continúan funcionando en la actualidad para mantener estable el lago.

La historia del lago Nyos sigue siendo una de las tragedias naturales más extrañas jamás registradas. No hubo llamas ni una explosión visible. Solo una nube invisible que descendió en la oscuridad y transformó una noche común en uno de los desastres más inquietantes de la historia moderna.