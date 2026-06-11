La banda puertorriqueña Cultura Profética presenta este jueves “En bucle”, un nuevo álbum de 14 canciones que mira hacia el amor, la sensualidad y la intimidad en un momento en que, según sus integrantes, las redes sociales parecen dominadas por las malas noticias.

El disco marca una nueva etapa para la agrupación, que cumple 30 años en 2026 y vuelve a explorar una faceta romántica que muchos seguidores han comparado con “La Dulzura”, el álbum de 2010 en el que la banda se apartó de los temas sociopolíticos para concentrarse en emociones más personales.

Willy Rodríguez, cantante, compositor y bajista del grupo, explicó en entrevista con EFE que este proyecto nace como una respuesta distinta al clima actual. Para él, no toda canción necesita cargar con la obligación de comentar la crisis del momento.

Un disco para descansar del ruido

Rodríguez lamentó que algunos músicos se concentren en escribir sobre sucesos negativos que ocurren en distintas partes del mundo. Aunque reconoce que cada artista tiene derecho a expresarse desde sus propias preocupaciones, considera que la música también puede ofrecer un espacio de pausa.

“En este momento que estamos viviendo ahora, cada cual tendrá sus situaciones y querrá expresarse, pero la energía en general que venimos viviendo en este tiempo es de tener malas noticias en los medios sociales”, afirmó desde el estudio Sobrevolando, en Santurce.

El vocalista fue más allá y cuestionó cierta forma de activismo artístico que, en su opinión, a veces se mezcla con el ego. Según dijo, hay canciones sociales que parecen más interesadas en demostrar virtud que en provocar una reflexión honesta.

Para Rodríguez, Cultura trabaja aquí “el otro lado”: la intimidad, la vida diaria y el ejemplo personal. Esa mirada explica el tono de “En bucle”, un álbum pensado para escucharse una y otra vez, como sugiere el título.

Romance, sensualidad y despecho

La nueva producción se construye alrededor de temas personales como el desapego, el deseo, la sensualidad y el despecho. En lugar de mirar hacia el conflicto externo, el grupo se concentra en vínculos, emociones y procesos íntimos.

Rodríguez admitió que esta vez abrió más la puerta a otros compositores, algo poco habitual en su proceso creativo. La recomendación llegó desde Rimas, el sello discográfico que también trabaja con figuras como Bad Bunny y Eladio Carrión.

El artista reconoció que atravesaba un momento difícil para escribir. Tenía ideas melódicas, pero no encontraba siempre la forma de desarrollar las letras. Esa colaboración externa le permitió desbloquear canciones y entender que la sencillez también tiene valor.

Colaboraciones y nuevos sonidos

Para este álbum, la banda trabajó con artistas como el puertorriqueño Frido Vargas y el español SpreadLof. Además de su base reggae, “En bucle” incorpora elementos de afrobeat y soul, ampliando el universo sonoro del grupo sin romper con su identidad.

Eliut González destacó que el proceso fue orgánico y celebró el resultado con entusiasmo. Incluso aseguró que, para él, este podría ser el mejor disco que han hecho hasta ahora.

Juan Carlos Sulsona coincidió en que el proyecto los retó como músicos. La banda, dijo, sabe que tiene “la llave del reggae”, pero el desafío está en no repetirse, explorar nuevas formas y construir un espectáculo que siga siendo divertido para ellos y para el público.

Tres décadas de identidad musical

Con “En bucle”, Cultura confirma que su historia no depende de una sola fórmula. La agrupación ha sabido moverse entre canciones de conciencia social, reggae de raíz, sensualidad, crítica, romance y experimentación.

En esta etapa, el grupo parece elegir una respuesta más serena frente al ruido del presente: canciones que invitan a bajar la guardia, a sentir sin prisa y a encontrar refugio en lo cotidiano.

Después de 30 años de carrera, Cultura Profética no intenta demostrar que puede ser relevante a fuerza de denuncia. Prefiere recordar que también hay valor en una canción de amor bien construida, en una melodía que acompaña y en un disco que se queda dando vueltas, precisamente, en bucle.