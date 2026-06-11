La Casa Blanca abrió este jueves a la prensa el acceso a “La Garra”, el enorme octágono instalado en el Jardín Sur de la residencia presidencial para albergar una velada de UFC prevista para el 14 de junio, fecha en la que Donald Trump celebrará su cumpleaños número 80.

La estructura, de casi 30 metros de altura, supera incluso la altura de la propia Casa Blanca. Por su forma metálica y su tamaño, el montaje fue bautizado como “La Garra”. El ring estará cubierto por una gran estructura con focos en los colores de la bandera estadounidense y con visibilidad despejada hacia el pórtico sur de la residencia.

El evento tendrá gradas para entre 4.000 y 5.000 invitados. Trump estará sentado en primera fila, según la organización. Además, se instalarán unos 500 baños portátiles para atender la logística de la jornada.

Fuera del complejo presidencial también habrá una zona para fanáticos, donde miles de personas podrán seguir los combates en pantallas gigantes.

Un montaje sin precedentes

La Casa Blanca ha sido escenario de conciertos, recepciones, ceremonias y actos oficiales. Sin embargo, nunca antes había albergado una estructura de estas dimensiones ni una velada de artes marciales mixtas.

“La Garra” pesa unas 700 toneladas y fue construida por la empresa belga Stageco, especializada en grandes eventos. El diseño había sido creado inicialmente para un festival de música en Países Bajos.

La velada, bautizada como UFC Freedom 250, forma parte de las actividades por el 250 aniversario de Estados Unidos. Aun así, fue programada para coincidir con el cumpleaños de Trump, una decisión que ha generado debate político.

El evento costará cerca de 60 millones de dólares y es organizado por la liga presidida por Dana White, amigo cercano de Trump desde hace décadas. White, quien históricamente ha rechazado combates al aire libre por riesgos como el clima o los insectos, aceptó hacer una excepción para esta ocasión.

Topuria y Gaethje protagonizarán la noche

El combate estelar enfrentará al hispano-georgiano Ilia Topuria, campeón invicto de peso ligero, con el estadounidense Justin Gaethje.

Topuria, de 29 años, describió su participación como un momento de enorme orgullo. “Me llena de orgullo ser parte de un evento que no solo será uno de los más grandes de la historia de la UFC, sino del deporte en general”, declaró en una rueda de prensa celebrada el miércoles.

La pelea llega con un ambiente tenso. Gaethje se burló del divorcio de Topuria en varias entrevistas, lo que añadió un componente personal a un enfrentamiento que ya tenía alto interés deportivo.

La presencia de ambos peleadores convierte la velada en uno de los eventos más llamativos de la temporada para los seguidores de las artes marciales mixtas.

Críticas por el uso de la Casa Blanca

El evento también ha generado cuestionamientos. Trump ha sido criticado por permitir que la Casa Blanca sea utilizada para una actividad privada de alto perfil comercial y deportivo.

Un grupo de ciudadanos presentó una demanda para intentar frenar la velada. Sus críticos sostienen que el presidente está mezclando la residencia oficial con celebraciones personales y con eventos vinculados a aliados empresariales.

También se le acusa de concentrar las festividades patrióticas en su propia figura. Además de la pelea organizada en torno a su cumpleaños, Trump ha impulsado planes para emitir pasaportes y billetes conmemorativos con su rostro.

La polémica se suma a otros cambios que el mandatario promueve en la residencia presidencial. Entre ellos figura la construcción de un gran salón de baile, un proyecto que obligó a derribar la histórica Ala Este del edificio.

¿Una estructura temporal o permanente?

Trump, antiguo magnate inmobiliario, ha bromeado con la posibilidad de dejar “La Garra” de forma permanente en la Casa Blanca. Para justificar la idea, mencionó el ejemplo de la Torre Eiffel, construida originalmente como una estructura temporal para la Exposición Universal de 1889 en París y que finalmente permaneció como símbolo de la ciudad.

Por ahora, no está claro si el octágono será retirado tras la velada o si la Administración intentará mantener parte del montaje.

Lo que sí queda claro es que el evento ya hizo historia antes de comenzar. La llegada de la UFC a los jardines de la Casa Blanca marca un episodio inédito en la relación entre política, espectáculo deportivo y celebraciones presidenciales.

La noche del 14 de junio será presentada como parte de los festejos nacionales, pero también funcionará como una muestra del estilo de Trump: grandioso, polémico y profundamente ligado al entretenimiento.