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Poke bowl de salmón con arroz, aguacate y vegetales frescos

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© Petr Goskov | Dreamstime.com

Un tazón bien armado puede resolver una comida completa sin sentirse pesado. El poke bowl combina arroz, pescado fresco, vegetales crujientes y una salsa sencilla que une todo sin esconder los ingredientes. Su origen está en Hawái, donde el poke tradicional se prepara con pescado crudo cortado en cubos y sazonado con sabores limpios.

Esta versión usa salmón, aguacate, pepino, edamame y cebollín para crear contraste entre suavidad, frescura y textura. El arroz sostiene el plato, mientras la salsa de soya, el aceite de sésamo y el limón aportan un sabor salino y brillante. No hace falta complicarlo. El secreto está en usar buen pescado y cortar todo con cuidado.

Para preparar un buen poke bowl en casa, conviene trabajar con ingredientes fríos y armarlo justo antes de servir.

Ingredientes para el poke bowl

  • 2 tazas de arroz blanco cocido, preferiblemente tipo sushi o grano corto
  • 350 g de salmón fresco apto para consumo crudo, sin piel y en cubos
  • 1 aguacate en rebanadas
  • 1 pepino en medias lunas o cubos pequeños
  • 1/2 taza de edamame cocido
  • 1 zanahoria en tiras finas
  • 2 cebollines picados
  • 1 cucharada de semillas de sésamo
  • 1 hoja de alga nori cortada en tiras, opcional

Para la salsa

  • 3 cucharadas de salsa de soya
  • 1 cucharadita de aceite de sésamo
  • 1 cucharadita de jugo de limón o lima
  • 1 cucharadita de miel o azúcar
  • 1/2 cucharadita de jengibre rallado
  • 1 cucharadita de vinagre de arroz, opcional

Preparación

Primero, prepara el arroz y déjalo entibiar. No debe estar caliente al momento de armar el bowl, porque puede afectar la textura del salmón y del aguacate.

Luego, mezcla en un recipiente la salsa de soya, el aceite de sésamo, el jugo de limón, la miel, el jengibre y el vinagre de arroz si decides usarlo.

Después, coloca el salmón en cubos en un bol frío y añade parte de la salsa. Mezcla con suavidad y deja reposar de 5 a 10 minutos en refrigeración. No lo dejes demasiado tiempo para que conserve su textura.

Mientras tanto, prepara los vegetales. Corta el pepino, la zanahoria, el aguacate y los cebollines.

A continuación, divide el arroz entre dos tazones. Encima, acomoda el salmón, el aguacate, el pepino, el edamame y la zanahoria en secciones.

Luego, añade un poco más de salsa al gusto.

Finalmente, termina con semillas de sésamo, cebollín y tiras de nori si las usas.

Consejos útiles

  • Usa salmón apto para consumo crudo y cómpralo en un lugar confiable. Es el punto más importante de la receta.
  • No armes el poke bowl con arroz caliente. Puede cambiar la textura del pescado.
  • Corta el salmón en cubos parejos para que absorba la salsa de manera uniforme.
  • Si prefieres evitar pescado crudo, puedes usar camarones cocidos, salmón sellado o tofu marinado.
  • Añade la salsa poco a poco. El poke bowl debe quedar sazonado, no empapado.

Cómo servir el poke bowl

El poke bowl se sirve frío o a temperatura fresca, recién armado. Puedes acompañarlo con más salsa al lado, wasabi, jengibre encurtido o un poco de mayonesa picante si quieres un sabor más intenso.

Al comerlo, cada cucharada debe tener arroz, salmón, algo crujiente y un toque cremoso de aguacate. La gracia del plato está en el equilibrio: ingredientes frescos, salsa medida y una presentación que invita a mezclar sin perder la identidad de cada elemento.

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