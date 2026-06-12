Poke bowl de salmón con arroz, aguacate y vegetales frescos

Un tazón bien armado puede resolver una comida completa sin sentirse pesado. El poke bowl combina arroz, pescado fresco, vegetales crujientes y una salsa sencilla que une todo sin esconder los ingredientes. Su origen está en Hawái, donde el poke tradicional se prepara con pescado crudo cortado en cubos y sazonado con sabores limpios.
Esta versión usa salmón, aguacate, pepino, edamame y cebollín para crear contraste entre suavidad, frescura y textura. El arroz sostiene el plato, mientras la salsa de soya, el aceite de sésamo y el limón aportan un sabor salino y brillante. No hace falta complicarlo. El secreto está en usar buen pescado y cortar todo con cuidado.
Para preparar un buen poke bowl en casa, conviene trabajar con ingredientes fríos y armarlo justo antes de servir.
Ingredientes para el poke bowl
- 2 tazas de arroz blanco cocido, preferiblemente tipo sushi o grano corto
- 350 g de salmón fresco apto para consumo crudo, sin piel y en cubos
- 1 aguacate en rebanadas
- 1 pepino en medias lunas o cubos pequeños
- 1/2 taza de edamame cocido
- 1 zanahoria en tiras finas
- 2 cebollines picados
- 1 cucharada de semillas de sésamo
- 1 hoja de alga nori cortada en tiras, opcional
Para la salsa
- 3 cucharadas de salsa de soya
- 1 cucharadita de aceite de sésamo
- 1 cucharadita de jugo de limón o lima
- 1 cucharadita de miel o azúcar
- 1/2 cucharadita de jengibre rallado
- 1 cucharadita de vinagre de arroz, opcional
Preparación
Primero, prepara el arroz y déjalo entibiar. No debe estar caliente al momento de armar el bowl, porque puede afectar la textura del salmón y del aguacate.
Luego, mezcla en un recipiente la salsa de soya, el aceite de sésamo, el jugo de limón, la miel, el jengibre y el vinagre de arroz si decides usarlo.
Después, coloca el salmón en cubos en un bol frío y añade parte de la salsa. Mezcla con suavidad y deja reposar de 5 a 10 minutos en refrigeración. No lo dejes demasiado tiempo para que conserve su textura.
Mientras tanto, prepara los vegetales. Corta el pepino, la zanahoria, el aguacate y los cebollines.
A continuación, divide el arroz entre dos tazones. Encima, acomoda el salmón, el aguacate, el pepino, el edamame y la zanahoria en secciones.
Luego, añade un poco más de salsa al gusto.
Finalmente, termina con semillas de sésamo, cebollín y tiras de nori si las usas.
Consejos útiles
- Usa salmón apto para consumo crudo y cómpralo en un lugar confiable. Es el punto más importante de la receta.
- No armes el poke bowl con arroz caliente. Puede cambiar la textura del pescado.
- Corta el salmón en cubos parejos para que absorba la salsa de manera uniforme.
- Si prefieres evitar pescado crudo, puedes usar camarones cocidos, salmón sellado o tofu marinado.
- Añade la salsa poco a poco. El poke bowl debe quedar sazonado, no empapado.
Cómo servir el poke bowl
El poke bowl se sirve frío o a temperatura fresca, recién armado. Puedes acompañarlo con más salsa al lado, wasabi, jengibre encurtido o un poco de mayonesa picante si quieres un sabor más intenso.
Al comerlo, cada cucharada debe tener arroz, salmón, algo crujiente y un toque cremoso de aguacate. La gracia del plato está en el equilibrio: ingredientes frescos, salsa medida y una presentación que invita a mezclar sin perder la identidad de cada elemento.