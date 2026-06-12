Poke bowl de salmón con arroz, aguacate y vegetales frescos

Un tazón bien armado puede resolver una comida completa sin sentirse pesado. El poke bowl combina arroz, pescado fresco, vegetales crujientes y una salsa sencilla que une todo sin esconder los ingredientes. Su origen está en Hawái, donde el poke tradicional se prepara con pescado crudo cortado en cubos y sazonado con sabores limpios.

Esta versión usa salmón, aguacate, pepino, edamame y cebollín para crear contraste entre suavidad, frescura y textura. El arroz sostiene el plato, mientras la salsa de soya, el aceite de sésamo y el limón aportan un sabor salino y brillante. No hace falta complicarlo. El secreto está en usar buen pescado y cortar todo con cuidado.

Para preparar un buen poke bowl en casa, conviene trabajar con ingredientes fríos y armarlo justo antes de servir.

Ingredientes para el poke bowl

2 tazas de arroz blanco cocido, preferiblemente tipo sushi o grano corto

350 g de salmón fresco apto para consumo crudo, sin piel y en cubos

1 aguacate en rebanadas

1 pepino en medias lunas o cubos pequeños

1/2 taza de edamame cocido

1 zanahoria en tiras finas

2 cebollines picados

1 cucharada de semillas de sésamo

1 hoja de alga nori cortada en tiras, opcional

Para la salsa

3 cucharadas de salsa de soya

1 cucharadita de aceite de sésamo

1 cucharadita de jugo de limón o lima

1 cucharadita de miel o azúcar

1/2 cucharadita de jengibre rallado

1 cucharadita de vinagre de arroz, opcional

Preparación

Primero, prepara el arroz y déjalo entibiar. No debe estar caliente al momento de armar el bowl, porque puede afectar la textura del salmón y del aguacate.

Luego, mezcla en un recipiente la salsa de soya, el aceite de sésamo, el jugo de limón, la miel, el jengibre y el vinagre de arroz si decides usarlo.

Después, coloca el salmón en cubos en un bol frío y añade parte de la salsa. Mezcla con suavidad y deja reposar de 5 a 10 minutos en refrigeración. No lo dejes demasiado tiempo para que conserve su textura.

Mientras tanto, prepara los vegetales. Corta el pepino, la zanahoria, el aguacate y los cebollines.

A continuación, divide el arroz entre dos tazones. Encima, acomoda el salmón, el aguacate, el pepino, el edamame y la zanahoria en secciones.

Luego, añade un poco más de salsa al gusto.

Finalmente, termina con semillas de sésamo, cebollín y tiras de nori si las usas.

Consejos útiles

Usa salmón apto para consumo crudo y cómpralo en un lugar confiable. Es el punto más importante de la receta.

No armes el poke bowl con arroz caliente. Puede cambiar la textura del pescado.

Corta el salmón en cubos parejos para que absorba la salsa de manera uniforme.

Si prefieres evitar pescado crudo, puedes usar camarones cocidos, salmón sellado o tofu marinado.

Añade la salsa poco a poco. El poke bowl debe quedar sazonado, no empapado.

Cómo servir el poke bowl

El poke bowl se sirve frío o a temperatura fresca, recién armado. Puedes acompañarlo con más salsa al lado, wasabi, jengibre encurtido o un poco de mayonesa picante si quieres un sabor más intenso.

Al comerlo, cada cucharada debe tener arroz, salmón, algo crujiente y un toque cremoso de aguacate. La gracia del plato está en el equilibrio: ingredientes frescos, salsa medida y una presentación que invita a mezclar sin perder la identidad de cada elemento.