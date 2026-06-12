La Desconocida del Sena es una de las figuras más enigmáticas de la historia europea. Aunque su nombre nunca fue identificado y las circunstancias de su muerte siguen siendo un misterio, su rostro terminó convirtiéndose en uno de los más famosos del mundo.

La historia comenzó en París a finales del siglo XIX. Según el relato más difundido, el cuerpo de una joven fue recuperado de las aguas del río Sena. Lo que llamó la atención no fue solo su aparente juventud, sino la expresión de su rostro. A diferencia de otras víctimas halladas en el río, parecía tranquila, casi sonriente.

Un empleado de la morgue parisina habría quedado impresionado por sus facciones y decidió realizar una máscara mortuoria de yeso. En aquella época era una práctica relativamente común preservar los rostros de personas fallecidas, especialmente cuando no podían ser identificadas.

La máscara de la Desconocida del Sena comenzó a circular por París y pronto despertó fascinación entre artistas, escritores y coleccionistas. Su expresión serena contrastaba con la tragedia que supuestamente había provocado su muerte, alimentando especulaciones sobre quién había sido y qué le había ocurrido.

Sin embargo, los historiadores modernos han planteado dudas sobre la historia tradicional. Algunos expertos consideran improbable que el rostro de una persona recuperada de un río hubiera conservado una apariencia tan perfecta. Por ello, existe la teoría de que la máscara pudo haber sido moldeada a partir de una modelo viva y no de una víctima real.

La verdadera identidad de la Desconocida del Sena nunca ha sido confirmada. Tampoco existe documentación definitiva que permita verificar la versión original de los hechos. Esa falta de respuestas contribuyó a convertirla en una leyenda.

Su influencia cultural fue enorme. Durante décadas, reproducciones de la máscara decoraron hogares, estudios de artistas y salones en toda Europa. Escritores y poetas encontraron inspiración en su misteriosa sonrisa, comparada en ocasiones con la de la Mona Lisa.

Lo más sorprendente ocurrió en el siglo XX. El rostro utilizado para fabricar el maniquí de entrenamiento de reanimación cardiopulmonar Resusci Anne, empleado por millones de personas para aprender técnicas de primeros auxilios, fue inspirado en la máscara de la Desconocida del Sena. Por esta razón, algunas publicaciones la han llamado “el rostro más besado de la historia”.

Más de un siglo después, nadie sabe con certeza quién era aquella joven. Lo único seguro es que una máscara de yeso transformó a una desconocida en una de las figuras más intrigantes y reconocibles de la cultura moderna.