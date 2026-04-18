La Casa Blanca modera su postura sobre las vacunas

La postura sobre las vacunas de la Casa Blanca ha comenzado a mostrar un cambio de tono en los últimos días, en medio de presiones políticas y preocupaciones de salud pública.

El giro se refleja tanto en las recientes declaraciones del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., como en la nominación de una nueva directora para los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

La postura sobre las vacunas de la Casa Blanca empieza a cambiar

Durante una comparecencia ante el Congreso, Kennedy expresó que la vacuna contra el sarampión es segura y eficaz “para la mayoría de las personas”, una afirmación que contrasta con su historial de escepticismo hacia las inmunizaciones.

El secretario también reconoció que la vacuna podría haber salvado la vida de dos niños no vacunados que murieron en Texas a principios de año.

Aun así, mantuvo matices en su discurso, lo que refleja un intento de equilibrar su postura previa con el rol institucional que ahora ocupa.

Antecedentes polémicos que siguen pesando

Durante años, Kennedy ha sido una figura controvertida en el debate sobre las vacunas.

En el pasado, llegó a comparar las políticas de vacunación obligatoria con regímenes autoritarios y ha vinculado las inmunizaciones con diversas enfermedades sin respaldo científico.

Desde su llegada al cargo, también ha impulsado cambios en recomendaciones de vacunación infantil y ha limitado el acceso a algunas dosis, como las relacionadas con la covid-19.

Una estrategia política en año electoral

El ajuste en la postura sobre las vacunas de la Casa Blanca coincide con un momento políticamente sensible.

De cara a las elecciones de mitad de mandato, la administración parece buscar alejarse de temas que generen controversia entre los votantes.

En este contexto, el enfoque se desplaza hacia mensajes más moderados que reduzcan el impacto negativo en la opinión pública.

Nueva figura al frente de los CDC

Como parte de este cambio, el presidente Donald Trump nominó a la doctora Erica Schwartz para dirigir los CDC.

Schwartz, con formación en medicina, salud pública y derecho, es considerada una candidata con perfil técnico y alineada con la visión tradicional de la agencia.

En sus intervenciones públicas, ha defendido las vacunas como una herramienta esencial de prevención, lo que podría marcar una línea más clara dentro de la política sanitaria.

Un giro que no pasa desapercibido

El cambio resulta significativo dado que tanto Kennedy como Trump han expresado dudas sobre las vacunas en el pasado.

Incluso recientemente, el presidente volvió a vincularlas con el autismo sin presentar evidencia, lo que mantiene abierto el debate.

Ahora, la Casa Blanca parece intentar corregir el rumbo.

Pero cuando se trata de salud pública, los matices no siempre son suficientes para cerrar la discusión.