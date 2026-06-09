Christian Pagán presentó este martes “Del otro lado”, un EP de seis canciones inspirado en el rock en español, pero el lanzamiento llega con un atractivo especial: su tema principal, “Femme Fatale”, une al cantautor puertorriqueño con Pedro Capó en una colaboración que funciona como carta de presentación del proyecto.

La canción mezcla la sensibilidad melódica de ambos artistas con una energía cercana al rock en español contemporáneo. Para Pagán, esta producción representa un regreso a los sonidos que marcaron sus primeros años en la música. Para el público, la participación de Capó aporta un punto de conexión inmediato con una figura reconocida internacionalmente dentro del pop latino.

Pedro Capó y Christian Pagán coinciden en un tema que busca sonar nostálgico sin quedarse atrapado en el pasado. “Femme Fatale” abre la puerta a una propuesta que mira hacia las bandas y artistas que formaron la identidad musical de Pagán, pero con una lectura actual.

Un proyecto con raíz rockera

Pagán, de 36 años, explicó que este EP tiene un valor muy especial porque el rock en español marcó una etapa importante de su vida y sus inicios musicales.

El artista, quien alcanzó notoriedad tras ganar “Idol Puerto Rico” en 2011, aseguró que volver a ese sonido en otro momento de su carrera convirtió el proceso en algo personal y emotivo.

“Este proyecto tiene un valor muy especial para mí, porque el rock en español fue el género que marcó una etapa muy importante de mi vida y mis inicios en la música”, expresó en un comunicado.

Pedro Capó como colaboración central

Aunque “Del otro lado” incluye varias colaboraciones importantes, la unión con Pedro Capó destaca por ser el sencillo de lanzamiento. Su presencia en “Femme Fatale” ayuda a marcar el tono del EP desde el primer contacto: melodía, emoción y una base sonora vinculada al rock latino.

Capó, conocido por su capacidad para moverse entre la canción romántica, el pop y los sonidos caribeños, suma una voz reconocible a una propuesta que busca conectar generaciones. En ese sentido, Pedro Capó y Christian Pagán no solo colaboran en una canción, sino que establecen el punto de entrada a todo el concepto del disco.

El resultado apunta a un público que creció escuchando rock en español, pero también a oyentes más jóvenes que descubren ese sonido desde nuevas fusiones.

Un EP lleno de referentes

Además de “Femme Fatale”, el proyecto incluye “No quedamos en nada”, “Yo no” junto a Black Guayaba, “Te quiero +” en colaboración con Vivanativa y “Adicción”, interpretada junto a Gustavo Laureano.

También aparece “Mi primer día sin ti”, éxito global de Los Enanitos Verdes, como homenaje a una de las bandas más influyentes del rock en español.

Pagán explicó que colaborar con artistas que admiraba y que ayudaron a formar su identidad musical fue una experiencia emocionante. Para él, este proyecto se siente como cerrar un círculo y reencontrarse con una parte esencial de su historia artística.

Una mirada al pasado desde el presente

“Del otro lado” no parece buscar solo nostalgia. Su fuerza está en cómo Pagán revisita sus influencias desde una etapa más madura, acompañado por figuras que le permiten ampliar el alcance emocional y generacional del proyecto.

La presencia de Pedro Capó en el sencillo principal refuerza esa intención. No se trata únicamente de sumar un nombre conocido, sino de colocar al frente una colaboración con peso musical y atractivo comercial.

Con este lanzamiento, Christian Pagán vuelve a una raíz que lo formó antes de la fama televisiva y de su recorrido como cantautor. Y lo hace acompañado por Pedro Capó, en una canción que podría convertirse en el puente perfecto entre su historia personal y una nueva etapa sonora.