La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, promulgó este martes una ley que permitirá a bares y restaurantes del estado vender bebidas alcohólicas hasta las 4:00 de la madrugada durante el Mundial de fútbol de 2026.

La medida aplicará desde el 11 de junio hasta el 20 de julio de 2026 y beneficiará a establecimientos con licencia para consumo en el local. Con esta decisión, los bares en Nueva York durante el Mundial podrán extender su actividad en una temporada que se anticipa como una de las más importantes para el turismo, la economía local y los fanáticos del fútbol.

Hochul defendió la nueva normativa como una forma de integrar a más neoyorquinos a la celebración mundialista, incluso a quienes no tengan entrada para los partidos.

“Desde el pitido inicial hasta el final del torneo, los bares y restaurantes de todo el estado podrán permanecer abiertos, reuniendo a los neoyorquinos para celebrar cada gol y apoyando a las pequeñas empresas de toda la región”, declaró la gobernadora en un comunicado.

Una oportunidad para negocios locales

La ley busca dar margen a restaurantes, bares y otros establecimientos para aprovechar el alto flujo de visitantes que se espera durante el torneo.

Aunque los partidos de la sede Nueva York/Nueva Jersey se jugarán en el MetLife Stadium, en East Rutherford, Nueva Jersey, la ciudad de Nueva York será una base clave para miles de aficionados internacionales. Hoteles, restaurantes, bares y comercios podrían beneficiarse del movimiento generado por el evento.

Hochul señaló que su objetivo es que todos los neoyorquinos y las empresas locales puedan formar parte de la acción y la celebración, sin necesidad de asistir directamente a los estadios.

La ampliación del horario también responde a la naturaleza internacional del torneo. Los partidos, las reuniones de fanáticos y las celebraciones suelen extenderse durante varias horas, especialmente en una ciudad acostumbrada a recibir visitantes de todo el mundo.

El Mundial arranca en México

El torneo comenzará este jueves en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, con el partido inaugural entre México y Sudáfrica.

Para la zona de Nueva York y Nueva Jersey, el primer encuentro llegará el 13 de junio, cuando Brasil y Marruecos se enfrenten en el MetLife Stadium. Ese partido marcará el inicio de una agenda intensa para la región.

La sede compartida albergará ocho partidos del Mundial, incluido el encuentro entre Francia y Senegal el 16 de junio, Noruega contra Senegal el día 22, Ecuador frente a Alemania el 25 y Panamá ante Inglaterra el 27.

También se disputará en el MetLife un partido de dieciseisavos de final, uno de octavos y la final del torneo.

Nueva York se prepara para una ola mundialista

La autorización para extender la venta de alcohol hasta las 4:00 de la mañana coloca a los bares en Nueva York durante el Mundial como parte central de la experiencia para muchos aficionados.

En una ciudad con comunidades de casi todos los países participantes, los partidos no solo serán eventos deportivos. También serán encuentros culturales, celebraciones de identidad y oportunidades para que restaurantes y bares conecten con públicos locales e internacionales.

El impacto podría sentirse con fuerza en zonas con alta concentración de vida nocturna, restaurantes deportivos y negocios ligados a comunidades inmigrantes.

La medida también refuerza el papel de Nueva York como una ciudad anfitriona indirecta del Mundial. Aunque el estadio está en Nueva Jersey, buena parte de la actividad turística, hotelera y comercial estará del lado neoyorquino.

Con esta ley, el estado busca que la fiesta del fútbol no se limite a las gradas. Durante más de un mes, Nueva York quiere que cada gol también se celebre en sus calles, bares y restaurantes.