Los astronautas del programa Artemis de la NASA llevarán prendas diseñadas por Prada debajo de sus trajes espaciales, como parte de una colaboración entre la agencia estadounidense, la firma italiana de moda y la compañía Axiom Space.

La prenda fue desarrollada para ofrecer soporte durante misiones exigentes, incluidas caminatas espaciales de hasta ocho horas. Según Prada, su experiencia en técnicas avanzadas de tejido, materiales de vanguardia y diseño innovador ayudó a crear una pieza de última generación mediante sofisticados procesos de modelado 3D.

La colaboración entre Prada y Artemis marca un cruce poco habitual entre la moda de lujo y la exploración espacial, pero no se trata de un gesto meramente estético. La ropa fue pensada para responder a necesidades técnicas de los astronautas dentro de entornos extremos.

Tecnología para regular la temperatura

Uno de los elementos más importantes de la prenda es su sistema de refrigeración líquida. El diseño permite que agua fría circule a través de una red de tubos para ayudar a regular la temperatura corporal de los astronautas durante sus actividades.

Este tipo de tecnología resulta clave en misiones donde el cuerpo humano enfrenta condiciones muy distintas a las de la Tierra. La comodidad, la movilidad y el control térmico pueden ser determinantes para el rendimiento y la seguridad de la tripulación.

Aunque la pieza estará oculta debajo del traje espacial, también incluirá un detalle visible de la identidad de Prada: la franja roja que la marca utiliza en algunos de sus diseños deportivos, ubicada en ambas mangas.

Artemis III será la primera prueba

Los primeros astronautas en usar estas prendas serán los integrantes de Artemis III, una misión prevista para 2027. Ese viaje orbitará la Tierra, probará los módulos de aterrizaje desarrollados por SpaceX y Blue Origin, y servirá como preparación para Artemis IV.

La NASA tenía previsto anunciar este martes los nombres de los cuatro astronautas que formarán parte de esa misión, durante una rueda de prensa programada para las 11:30 de la mañana, hora del Este.

La misión será un paso importante dentro del plan de la NASA para devolver seres humanos a la Luna, un objetivo que no se cumple desde hace más de medio siglo.

Una alianza que ya mira al alunizaje

La relación entre Prada y Artemis no comenzó con esta nueva prenda. En 2024, la marca italiana presentó un traje espacial que se espera sea utilizado durante el alunizaje de Artemis IV, previsto para 2028.

Esa misión marcaría el regreso del ser humano a la superficie lunar después de décadas de ausencia. Para Prada, sería una participación histórica en un proyecto científico y tecnológico de enorme visibilidad internacional.

La colaboración también refuerza el papel de Axiom Space, empresa que trabaja en el desarrollo de equipamiento espacial para futuras misiones de la NASA y otros proyectos de exploración.

Pruebas antes de llegar más lejos

Jonathan Cirtain, presidente de Axiom Space, adelantó en Nueva York que las prendas de refrigeración no solo se usarán en Artemis III. También serán probadas por astronautas que viajen próximamente a la Estación Espacial Internacional.

El objetivo será comprobar su comodidad y eficacia en condiciones reales antes de emplearlas en misiones más complejas.

Ese tipo de prueba permitirá observar cómo responde el diseño durante largas jornadas de trabajo, cambios de temperatura y movimientos propios de la actividad espacial.

La participación de Prada en este proyecto muestra cómo la exploración espacial ya no depende únicamente de agencias gubernamentales y compañías aeroespaciales tradicionales. También convoca a expertos en materiales, diseño, ergonomía y tecnología aplicada al cuerpo humano.

Con esta colaboración, la moda entra en una nueva órbita. No para lucirse en una pasarela, sino para acompañar a quienes intentan abrir el próximo capítulo de la presencia humana en la Luna.