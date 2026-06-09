La tormenta tropical Boris tocó tierra la madrugada de este martes entre los estados de Guerrero y Oaxaca, donde las autoridades mantienen vigilancia por lluvias intensas, rachas de viento y oleaje elevado en varias zonas del sur y oeste de México.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, dependiente de la Comisión Nacional del Agua, el centro del fenómeno ingresó a tierra alrededor de las 3:00 de la madrugada, hora local. En ese momento se ubicaba aproximadamente a 25 kilómetros al este-noreste de Punta Maldonado y a 170 kilómetros al este-sureste de Acapulco, ambas localidades en Guerrero.

El sistema presentaba vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de hasta 85 kilómetros por hora y un desplazamiento hacia el nor-noroeste a 9 kilómetros por hora.

Lluvias fuertes en varios estados

Las bandas nubosas asociadas con Boris mantendrán condiciones de lluvia en distintas regiones del país durante las próximas horas.

El pronóstico del SMN prevé lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el sur de Jalisco, Colima, la costa de Michoacán, el sureste y este de Guerrero, así como el oeste de Oaxaca.

También se esperan lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros, en el suroeste de Puebla, el oeste y suroeste del Estado de México, la Ciudad de México y Morelos.

Estas precipitaciones podrían venir acompañadas de descargas eléctricas, reducción de visibilidad en carreteras y acumulación rápida de agua en zonas urbanas y rurales.

Riesgo de deslaves e inundaciones

Las autoridades advirtieron que las lluvias provocadas por la tormenta tropical Boris podrían generar deslaves, aumento en los niveles de ríos y arroyos, inundaciones y desbordamientos en zonas bajas.

Por esa razón, Protección Civil pidió a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y evitar cruzar ríos, arroyos o calles inundadas. También se recomienda extremar precauciones en caminos de montaña, zonas cercanas a laderas y áreas con antecedentes de deslizamientos.

El SMN también pronosticó rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora en las costas de Guerrero y Oaxaca. En las costas de Jalisco, Colima y Michoacán, los vientos podrían alcanzar entre 40 y 60 kilómetros por hora.

Además, se espera oleaje de 2 a 3 metros de altura en costas de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Jalisco y Colima, una condición de riesgo para embarcaciones menores, actividades turísticas y comunidades costeras.

Temporada activa de ciclones

La llegada de Boris ocurre dentro de una temporada ciclónica que las autoridades mexicanas anticiparon como activa.

En abril, el Gobierno mexicano informó que durante 2026 podrían formarse hasta 36 ciclones con nombre en los océanos Atlántico y Pacífico. De ellos, siete podrían alcanzar categorías mayores, entre 3, 4 y 5.

Según esa previsión, entre 18 y 21 sistemas podrían desarrollarse en el Pacífico, mientras que entre 11 y 15 se formarían en el Atlántico.

Aunque no todos los ciclones impactan directamente en territorio mexicano, cada sistema representa un riesgo potencial por lluvias, viento, oleaje y efectos acumulados sobre comunidades vulnerables.

Por ahora, las autoridades mantienen el llamado a no bajar la guardia. La tormenta tropical Boris ya tocó tierra, pero sus efectos seguirán sintiéndose en varias regiones durante las próximas horas, especialmente en zonas costeras, montañosas y áreas propensas a inundaciones.