Patti LuPone, una de las grandes leyendas del teatro musical en Broadway, llega a España con una mirada crítica sobre el presente cultural de Estados Unidos. La actriz y cantante, de 77 años, abrirá este miércoles en el Teatro del Soho de Málaga su gira española con el concierto “Songs from a Hat”, pero antes dejó claro que le duele el abandono que, según ella, sufren las artes en su país.

En una entrevista con EFE, LuPone afirmó que Estados Unidos debería “exportar su cultura, sus artes y sus ciencias, en lugar de gastar dinero en munición y en el Ejército”. La intérprete calificó la situación como una tragedia y aseguró que le “rompe el corazón”.

La artista recordó que durante administraciones anteriores, incluidas las de George W. Bush y Barack Obama, se celebraban conciertos en la Casa Blanca. Sin embargo, dijo que ahora no escucha nada sobre la vida artística estadounidense y consideró que las artes no reciben apoyo suficiente.

Una vida dedicada al escenario

Patti LuPone ha construido una carrera de más de medio siglo entre teatro, cine y televisión, aunque no duda al señalar que el escenario sigue siendo su verdadero hogar. Para ella, el teatro es “el medio de los actores” porque ofrece una respuesta directa del público, algo que no ocurre de la misma forma en el cine.

Explicó que, cuando se rueda una película, el trabajo termina mucho antes de que el público lo vea. En cambio, en el teatro, cada función permite sentir de inmediato la reacción de la sala.

A pesar de su trayectoria, confesó que como actriz muchas veces se ha sentido “como una ciudadana de tercera clase”. También reconoció que hablar sobre la salud actual del teatro musical en Broadway no es sencillo.

Su preocupación por los nuevos creadores

LuPone dijo estar emocionada por la enorme cantidad de talento que ve en los escenarios, especialmente entre los bailarines. Sin embargo, lamentó que muchos jóvenes autores y compositores no logren ver sus obras producidas porque montar un musical resulta demasiado costoso.

Para la actriz, el futuro del género depende también de que productores y responsables de la industria se atrevan a apoyar nuevas voces.

A quienes empiezan en el teatro musical, Patti LuPone les da un consejo directo: estudiar. Considera fundamental conocer la historia del género y entender el nivel de compromiso físico y emocional que requiere hacer ocho funciones por semana.

La intérprete mencionó que hay jóvenes que no saben quiénes fueron Gwen Verdon o Chita Rivera, dos figuras esenciales de Broadway. Para ella, ese conocimiento no es un adorno, sino parte del músculo que exige la profesión.

El impacto de “Evita”

Al mirar hacia atrás, LuPone reconoce que “Evita” fue el musical que cambió su vida. La obra la convirtió en estrella, aunque también llegó acompañada de controversia y críticas duras.

La actriz recordó que el espectáculo fue cuestionado por el vínculo histórico de Eva Perón con sectores simpatizantes del nazismo, pero el público terminó convirtiéndolo en un éxito. En ciudades como Los Ángeles, San Francisco y Nueva York, la figura de Evita despertó curiosidad y fascinación.

LuPone también destacó que ese musical ayudó a recordar en Broadway que el género no era una creación exclusivamente estadounidense, ya que sus directores musicales eran británicos.

Su vínculo con Almodóvar

Otro momento especial de su carrera fue su participación en “Mujeres al borde de un ataque de nervios”, la adaptación musical de la película de Pedro Almodóvar.

La actriz contó que vio todas las películas del director español para prepararse y recordó que Almodóvar asistió a una de las primeras lecturas del guion. LuPone elogió su obra y lo definió como un creador singular. Además, espera que el cineasta acuda a su concierto en Madrid, previsto para el 15 de junio.

Seguir trabajando como destino

A sus 77 años, Patti LuPone asegura que conserva la energía porque nació para esto. También atribuye esa fuerza a sus raíces italianas y a una pasión que no parece haberse apagado.

No habla de papeles pendientes ni de una gran asignatura por cumplir. Su deseo es más simple y más poderoso: continuar.

A veces, admite, se pregunta qué haría si dejara de actuar. La respuesta es clara: no tiene otra cosa. El teatro ha sido su vida, su oficio y su pasatiempo.

Con “Songs from a Hat”, Patti LuPone llega a España no solo como una estrella de Broadway, sino como una artista que defiende el valor de la cultura en un momento en que, para ella, las artes necesitan más apoyo, más memoria y más valentía.