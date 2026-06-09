El déficit comercial de Estados Unidos registró una baja del 1,2 % en abril y se ubicó en 55.900 millones de dólares, según datos publicados este martes por la Oficina del Censo y el Buró de Análisis Económico. La cifra representa una reducción de 700 millones frente al dato revisado de marzo, cuando el saldo negativo fue de 56.600 millones de dólares.

El informe llega en un momento de ajuste para la política comercial estadounidense, tras la decisión de la Corte Suprema que en febrero invalidó gran parte del esquema arancelario impulsado por el presidente Donald Trump. El fallo declaró ilegal justificar una emergencia nacional para imponer aranceles globales, lo que desarmó buena parte de la estrategia de tarifas “recíprocas” de la Administración.

Aun así, el Gobierno utilizó otras vías legales para mantener una tasa del 10 %, que expira en julio.

Exportaciones suben por la demanda energética

Las exportaciones de bienes y servicios alcanzaron en abril los 327.100 millones de dólares, un aumento del 2,6 % frente a marzo.

El crecimiento estuvo impulsado en parte por la demanda de hidrocarburos estadounidenses, en un contexto de tensión energética internacional por el cierre del estrecho de Ormuz. Ese punto estratégico para el transporte de petróleo y gas quedó afectado por la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior represalia iraní.

Las exportaciones de bienes subieron 8.700 millones de dólares, hasta los 221.300 millones. Dentro de ese avance destacaron los bienes de capital, que aumentaron 4.000 millones, especialmente por las ventas de computadoras y aeronaves civiles.

También crecieron las exportaciones de suministros y materiales industriales, con un aumento de 2.500 millones de dólares. Las ventas de crudo subieron 6.400 millones, las de fueloil aumentaron 1.300 millones y otros productos petrolíferos crecieron 1.000 millones.

Importaciones también crecen

El descenso del déficit comercial de Estados Unidos fue limitado por el avance de las importaciones, que crecieron un 2 % en abril y llegaron a 383.000 millones de dólares.

Las compras de bienes de capital aumentaron 7.000 millones. Entre las partidas destacadas figuran las computadoras, con un alza de 2.200 millones; los semiconductores, con 1.700 millones; y los equipos de telecomunicaciones, con 1.600 millones.

El aumento de las importaciones compensó parte del repunte de las exportaciones y evitó una reducción más fuerte del déficit.

Según el informe, la disminución del saldo negativo de bienes y servicios reflejó una baja de 2.400 millones de dólares en el déficit de bienes, que quedó en 83.700 millones. Al mismo tiempo, el superávit de servicios se redujo en 1.700 millones, hasta los 27.800 millones.

Mejora frente al año anterior

En lo que va de año, el déficit de bienes y servicios se redujo en 213.500 millones de dólares frente al mismo periodo de 2025, lo que equivale a una caída del 49,1 %.

Las exportaciones acumuladas aumentaron 128.200 millones de dólares, un 11,3 % más. En cambio, las importaciones disminuyeron 85.300 millones, una baja del 5,5 %.

Ese comportamiento muestra una mejora notable en el saldo comercial anual, aunque el dato mensual de abril refleja que la economía estadounidense sigue comprando grandes volúmenes de productos del exterior, especialmente en sectores tecnológicos e industriales.

China, México y Europa en el balance

El déficit comercial con China disminuyó 2.600 millones de dólares en abril y quedó en 12.000 millones.

Con México, el saldo negativo fue de 14.800 millones de dólares, mientras que con Canadá se ubicó en 6.200 millones. En el caso de la Unión Europea, el déficit alcanzó los 7.200 millones de dólares.

Por otro lado, el superávit con América del Sur y Central aumentó 2.600 millones, hasta los 7.800 millones. Con el Reino Unido, en cambio, el superávit se redujo en 3.800 millones y quedó en 2.600 millones en abril.

El reporte confirma que el déficit comercial de Estados Unidos sigue condicionado por varios factores a la vez: la política arancelaria, la demanda energética global, el peso de las importaciones tecnológicas y la evolución de los vínculos comerciales con sus principales socios.