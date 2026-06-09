La serie “The Bear” ya prepara su despedida. Disney+ presentó este martes el primer tráiler de la temporada final, que se estrenará el 26 de junio con ocho episodios y llegará después del capítulo especial lanzado por sorpresa el pasado 6 de mayo.

El avance muestra al restaurante en uno de sus momentos más difíciles. El tío Jimmy, interpretado por Oliver Platt, planea vender el edificio donde funciona The Bear, mientras el negocio enfrenta una crisis que amenaza con dejarlo sin futuro.

La historia comienza después de que Sydney, Richie y Natalie descubren que Carmine Berzatto, el chef interpretado por Jeremy Allen White, ha dejado el restaurante en sus manos. Sin embargo, el tráiler deja abierta una duda importante: Carmine aparece nuevamente en la cocina, lo que sugiere que su salida de la restauración podría no ser tan definitiva como parecía.

Una despedida con tensión y urgencia

El tono del adelanto es épico y dramático. Las imágenes muestran caos dentro del restaurante, aunque no necesariamente provocado por las discusiones internas que marcaron temporadas anteriores.

Esta vez, la presión viene de otro lado: una grave inundación afecta el local, los fondos empiezan a agotarse y el equipo ni siquiera puede pagar a los proveedores. La comida comienza a escasear y cada decisión parece acercar más al restaurante a su final.

“Es nuestro último día, se nos acabó el tiempo”, afirma Ebraheim, interpretado por Edwin Lee Gibson, en una de las frases que marca el espíritu del avance.

En medio de la incertidumbre, Richie, interpretado por Ebon Moss-Bachrach, intenta levantar al equipo con un discurso cargado de emoción: no tienen dinero, pero se tienen los unos a los otros y ya no tienen nada que perder.

El último servicio de The Bear

La trama de los nuevos episodios girará en torno a un último servicio del restaurante. El objetivo será intentar conseguir, finalmente, una estrella Michelin, una meta que ha estado presente en la evolución del negocio y en las tensiones personales de sus protagonistas.

La temporada final de The Bear parece apostar por una despedida en la que cada personaje deberá enfrentar lo que ha construido, lo que ha perdido y lo que todavía está dispuesto a salvar.

Sydney, interpretada por Ayo Edebiri, queda al frente del restaurante en un momento decisivo. Natalie, la hermana de Carmine, encarnada por Abby Elliott, también tendrá que sostener el peso emocional y operativo de un lugar que nunca ha sido solo un negocio.

Para Carmine, el cierre promete ser más complejo. Desde el inicio de la serie, su regreso a Chicago estuvo marcado por el duelo tras la muerte de su hermano Mikey y por la carga de transformar un sencillo local familiar en un restaurante ambicioso.

Un capítulo especial antes del final

Antes del estreno de la temporada final de The Bear, Disney+ lanzó un episodio especial que funciona como precuela de la historia iniciada en 2022.

Ese capítulo sigue a Richie y Mikey, interpretado por Jon Bernthal, durante un viaje por carretera desde Chicago hasta Gary, Indiana, para entregar un paquete.

La aparición de Mikey vuelve a conectar la serie con una de sus heridas centrales: la familia, la pérdida y el peso de las personas que ya no están, pero siguen determinando el presente de quienes quedan.

Una de las series más premiadas de los últimos años

Desde su estreno, “The Bear” se convirtió en uno de los grandes éxitos de Disney+. Su mezcla de gastronomía, drama familiar, ansiedad laboral y humor seco le permitió construir una identidad propia dentro de la televisión reciente.

La serie está protagonizada por Jeremy Allen White, Ayo Edebiri, Ebon Moss-Bachrach, Liza Colón-Zayas, Abby Elliott y Matty Matheson. Además, ha contado con colaboraciones de figuras como Jamie Lee Curtis y Will Poulter.

Su impacto también se refleja en los premios. La producción ha ganado 21 Emmy y 5 Globos de Oro, consolidándose como una de las propuestas más reconocidas por la crítica y el público.

Ahora, el tráiler anticipa una despedida intensa, marcada por el riesgo de perder el restaurante, la presión de alcanzar la excelencia y la necesidad de cerrar heridas personales.

“The Bear” llega a su final con una pregunta que resume toda su tensión: si este equipo podrá sobrevivir a su último servicio antes de que se acabe el tiempo.