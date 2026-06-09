Mundial 2026 movería $41.000 millones al PIB global, según UBS

El Mundial 2026 no solo será uno de los eventos deportivos más esperados del planeta. También podría convertirse en un enorme motor económico global. Según un estudio publicado por el banco suizo UBS, unas 6.000 millones de personas seguirán el torneo, una cifra equivalente a tres de cada cuatro habitantes del mundo.

El informe estima además que la Copa del Mundo generará alrededor de 41.000 millones de dólares al PIB global, impulsada por el consumo, el turismo, la publicidad, los derechos audiovisuales, la venta de entradas y toda la actividad económica que rodea al fútbol moderno.

El torneo comenzará este jueves y llega en un momento en que la industria futbolística atraviesa una etapa de fuerte transformación. De acuerdo con UBS, el fútbol dejó de ser únicamente un fenómeno deportivo y cultural para convertirse en un sector cada vez más institucionalizado, diversificado y atractivo para la inversión.

Un deporte con alcance masivo

El fútbol sigue siendo el deporte más popular del mundo, con cientos de millones de practicantes y una audiencia global que ningún otro evento deportivo logra igualar de forma sostenida.

El Mundial 2026 refuerza esa dimensión. La expectativa de 6.000 millones de espectadores muestra el poder del torneo para unir mercados, audiencias y marcas en una misma conversación global.

Para empresas, patrocinadores, medios de comunicación y plataformas digitales, la Copa del Mundo representa una oportunidad comercial difícil de comparar. Cada partido mueve publicidad, contenido, consumo y participación social en distintos países al mismo tiempo.

El fútbol como negocio de inversión

El estudio de UBS también analiza cómo ha cambiado la estructura económica del fútbol.

El banco señala que los modelos de propiedad han evolucionado con una presencia cada vez mayor de capital institucional, participaciones minoritarias y estructuras financieras más complejas. En términos simples: el fútbol se está comportando cada vez más como una industria de inversión global.

Fondos, grupos empresariales y grandes patrimonios han aumentado su interés en clubes, ligas, derechos comerciales y activos vinculados al deporte. Ya no se trata solo de comprar un equipo por pasión. Ahora muchos inversionistas ven el fútbol como una plataforma de crecimiento, marca, entretenimiento y generación de valor.

Récord de ingresos para los grandes clubes

UBS recuerda que los 20 clubes con mayor facturación alcanzaron una cifra récord de 12.400 millones de euros en la temporada 2024/25. Ese número representa un aumento interanual del 11 %.

El dato confirma que los clubes más poderosos siguen ampliando su ventaja económica, apoyados en derechos televisivos, patrocinios, giras internacionales, venta de mercancía, estadios más rentables y presencia digital.

Este crecimiento también explica por qué el fútbol se ha vuelto más atractivo para el capital institucional. Los grandes clubes ya no son solo instituciones deportivas. Son marcas globales con audiencias internacionales y capacidad de generar ingresos durante todo el año.

Un Mundial con impacto más allá de la cancha

El Mundial 2026 será observado por su rendimiento deportivo, pero también por su impacto económico.

Los países anfitriones, las ciudades sede, los patrocinadores y las empresas vinculadas al turismo, transporte, tecnología y entretenimiento esperan beneficiarse del enorme flujo de visitantes y atención mediática.

La cifra de 41.000 millones de dólares estimada por UBS refleja una realidad clara: el fútbol mundial opera hoy como una industria capaz de mover economías completas.

El desafío, como siempre, será que ese impacto no se concentre solo en grandes corporaciones, sino que también llegue a negocios locales, trabajadores, comunidades y sectores que sostienen la actividad alrededor del torneo.

El Mundial 2026 empieza como una fiesta deportiva, pero sus cifras dejan claro que también será una prueba del poder económico del fútbol moderno. En la cancha se jugará por la Copa. Fuera de ella, se moverán miles de millones.