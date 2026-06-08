Países Bajos y la herida mundialista que todavía espera cerrar

A pocos días del inicio del Mundial 2026, pocas historias pesan tanto como la de Países Bajos en el Mundial. La selección neerlandesa ha sido capaz de enamorar al mundo con su fútbol, revolucionar ideas tácticas y formar generaciones inolvidables, pero sigue cargando una herida abierta: tres finales disputadas y ninguna Copa levantada.

Esa deuda comenzó a escribirse en 1974, cuando la famosa Naranja Mecánica deslumbró al planeta con una propuesta que cambió para siempre la manera de entender el juego. Dirigida por Rinus Michels y liderada en la cancha por Johan Cruyff, aquella selección apostó por el llamado “fútbol total”, un sistema en el que las posiciones no eran rígidas y cada futbolista participaba en una estructura dinámica, intensa y elegante.

Países Bajos no solo ganaba. Impresionaba. Su estilo parecía adelantado a su época.

La primera final perdida

En la final de Múnich 1974, Países Bajos empezó con autoridad. Johan Neeskens convirtió un penalti temprano y puso a los neerlandeses por delante ante Alemania, la anfitriona del torneo.

Sin embargo, el equipo alemán resistió, corrigió y terminó imponiéndose por 2-1. La derrota dejó una sensación amarga para muchos aficionados: el Mundial premió la solidez, pero no al equipo que había ofrecido el fútbol más vistoso del campeonato.

Desde entonces, aquella selección quedó en la memoria como una de las mejores que jamás ganó una Copa del Mundo.

El golpe de Argentina 1978

Cuatro años después, Países Bajos volvió a llegar a la final, esta vez en Argentina 1978 y sin Cruyff. A pesar de esa ausencia, la Oranje sostuvo su competitividad y volvió a colocarse a un partido de la gloria.

El duelo en el Estadio Monumental de Buenos Aires fue físico, tenso y emocional. Tras el empate 1-1 en el tiempo regular, Argentina aprovechó la prórroga para ganar 3-1 y conquistar su primer título mundial.

Para Países Bajos fue otra caída dolorosa. Dos finales consecutivas, dos derrotas y la sensación de que la historia volvía a escaparse justo en el último escalón.

La noche de Iniesta

La tercera oportunidad llegó en Sudáfrica 2010. Esta vez, Países Bajos mostró una versión más pragmática, menos romántica que la de los años setenta, pero igual de competitiva.

En Johannesburgo, la selección neerlandesa resistió durante casi todo el partido ante España. La final fue dura, trabada y se encaminaba hacia los penaltis hasta que Andrés Iniesta marcó en el minuto 116 de la prórroga.

España celebró su primer Mundial. Países Bajos volvió a quedarse con las manos vacías.

Esa tercera final perdida confirmó un antirécord difícil de digerir: ninguna otra selección ha disputado tantas finales mundialistas sin haber ganado el título.

Otros subcampeones sin corona

Países Bajos en el Mundial ocupa un lugar particular entre las selecciones que rozaron la gloria sin conquistarla. Checoslovaquia y Hungría también perdieron dos finales cada una. Suecia cayó en su única final, en 1958, ante el Brasil de Pelé. Croacia hizo lo mismo en 2018 frente a Francia.

Pero el caso neerlandés tiene una carga distinta. No se trata solo de finales perdidas. Se trata de una selección que dejó una influencia profunda en el fútbol mundial sin poder convertir esa huella en una estrella sobre el escudo.

También sufren los campeones

La derrota en una final no es exclusiva de quienes nunca ganaron el torneo. Alemania, una de las grandes potencias de la historia, perdió cuatro finales mundialistas, en 1966, 1982, 1986 y 2002.

Argentina cayó en tres ocasiones, en 1930, 1990 y 2014. Brasil, Italia y Francia también saben lo que significa perder el partido más importante.

La diferencia es que todas esas selecciones pudieron compensar el dolor con títulos. Países Bajos todavía espera ese momento.

Una deuda que sigue viva

El Mundial 2026 llega como una nueva oportunidad para que la Oranje intente cerrar una historia que lleva décadas pendiente. Su pasado combina belleza, innovación y frustración. Pocas selecciones han sido tan admiradas sin haber levantado la Copa.

Países Bajos ya no necesita demostrar que puede jugar bien al fútbol. Eso lo hizo hace medio siglo y lo volvió a confirmar en distintas generaciones. Lo único que falta es lo más difícil: ganar la final.

Hasta que eso ocurra, la Naranja Mecánica y sus herederos seguirán viviendo entre el orgullo de haber marcado una época y el maleficio de no haber podido tocar el trofeo más deseado del planeta.