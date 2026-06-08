Nueva York se prepara para una noche de máxima atención deportiva y de seguridad. El Madison Square Garden recibirá este viernes el Juego 3 de las Finales de la NBA, con los New York Knicks arriba 2-0 en la serie ante los San Antonio Spurs y a solo dos victorias de conquistar el campeonato.

El partido comenzará a las 8:30 p.m., hora del Este, y marcará el primer juego de Finales de la NBA en el Madison Square Garden desde 1999. La expectativa deportiva ya era enorme, pero el operativo de seguridad se intensificó aún más por la presencia prevista del presidente Donald Trump y del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

Una noche de alto perfil en Manhattan

Las autoridades reforzaron la vigilancia alrededor del Madison Square Garden, una de las zonas más concurridas de Manhattan y conectada directamente con Penn Station.

La presencia de Trump y Mamdani convierte el partido en un evento de alto perfil político, además de deportivo. También se espera una fuerte asistencia de fanáticos, figuras públicas y personal de seguridad.

Los Knicks llegan al encuentro con ventaja de 2-0 sobre los Spurs, en una serie que ha devuelto a Nueva York al centro de la conversación de la NBA. Para miles de seguidores, el partido representa una oportunidad histórica: ver al equipo acercarse a su primer campeonato en décadas.

Sin fiesta exterior en Plaza 33

Como parte de las medidas de control, las autoridades negaron el permiso para realizar una fiesta pública de visualización en Plaza 33, el área ubicada afuera del Madison Square Garden.

La decisión fue tomada después de consultas con el NYPD y el Servicio Secreto. Eso significa que los fanáticos no podrán reunirse fuera del arena para ver el partido en una pantalla exterior.

La medida busca reducir aglomeraciones en una noche especialmente sensible por la combinación de evento deportivo, presencia presidencial, tránsito de pasajeros y alta concentración de público en la zona.

Los Knicks buscan acercarse al título

En la cancha, los Knicks intentarán aprovechar el impulso de jugar en casa.

El equipo neoyorquino lidera la serie 2-0 y necesita dos victorias más para coronarse campeón. Para una ciudad que no veía una Final de la NBA en el Garden desde 1999, el ambiente promete ser intenso.

Los Spurs, por su parte, llegan presionados a un escenario hostil y con la urgencia de evitar un 3-0 que los dejaría contra la pared.

Nueva York vivirá una noche cargada de emoción, vigilancia y expectativa. El Madison Square Garden será el centro del deporte estadounidense y también un punto clave para las autoridades, que buscarán garantizar que la jornada se desarrolle de forma ordenada y segura.