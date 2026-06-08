La Casa de los Famosos 6 entra en su tramo decisivo con una final que promete tensión, emoción y una última batalla por el voto del público. Telemundo coronará al ganador de la sexta temporada este jueves 11 de junio, durante una gala en vivo que se transmitirá de costa a costa a las 7:00 p.m. ET, 6:00 p.m. CT y 4:00 p.m. PT.

La final pondrá cierre a una temporada marcada por convivencia intensa, alianzas cambiantes y eliminaciones que mantuvieron a la audiencia pendiente hasta el último momento. El ganador recibirá el gran premio de $200,000.

La competencia llega a su final con ocho celebridades todavía en carrera. Tras la eliminación de Kenny Rodríguez el domingo 7 de junio, los finalistas son Luis Coronel, Celinee Santos, Curvy Zelma, Stefano Piccioni, Horacio Pancheri, Josh Martínez, Fabio Agostini y Yoridan Martínez.

Rodríguez se convirtió en el último eliminado antes de la gran final, después de una jornada clave en la que el voto del público definió quiénes seguían con vida en la casa. Su salida terminó de formar el grupo finalista y abrió oficialmente la etapa más esperada del reality.

Ahora, la decisión está en manos de la audiencia. Las votaciones para elegir al ganador comenzaron después de la gala del domingo 7 de junio. En esta fase, el voto es positivo, por lo que los seguidores deben apoyar al participante que desean ver coronado como ganador de La Casa de los Famosos 6.

La lista de finalistas reúne perfiles muy distintos. Luis Coronel llega con el respaldo de sus seguidores de la música regional mexicana. Celinee Santos y Curvy Zelma representan dos de las presencias femeninas más fuertes de esta recta final. Por su parte, Stefano Piccioni, Horacio Pancheri, Josh Martínez, Fabio Agostini y Yoridan Martínez completan una competencia donde la estrategia, la simpatía y la conexión con el público pueden pesar tanto como lo vivido dentro de la casa.

Para Telemundo, esta final representa uno de sus grandes eventos de entretenimiento de la temporada. El formato ha logrado sostener conversación en redes sociales gracias a sus conflictos, sus momentos emotivos y la participación directa de los televidentes. Además, la transmisión en vivo añade un elemento clave: el público verá el desenlace al mismo tiempo que se revela el resultado.

Entre los televidentes latinos en Estados Unidos, incluyendo la audiencia de Nueva York y Nueva Jersey, La Casa de los Famosos 6 llega a su cierre como uno de los temas más comentados de la semana. La final no solo definirá quién se lleva el premio, también pondrá fin a una temporada que mezcló espectáculo, tensión y lealtades divididas.

Con ocho finalistas, $200,000 en juego y una votación abierta hasta la última etapa, la pregunta queda servida: quién logró conquistar realmente al público. La respuesta llegará este jueves, cuando Telemundo revele al nuevo ganador de La Casa de los Famosos 6.