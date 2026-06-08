La Administración de Donald Trump anunció nuevas acciones legales para revocar ciudadanía estadounidense a inmigrantes naturalizados que, según el Gobierno, habrían cometido fraude durante sus procesos migratorios o habrían ocultado antecedentes penales graves.

El Departamento de Justicia informó este lunes que presentó demandas ante varios tribunales federales contra 17 ciudadanos naturalizados acusados de delitos como abuso sexual a un menor, fraude bancario y narcotráfico.

El fiscal general interino, Todd Blanche, defendió la ofensiva y aseguró que quienes se aprovechan del proceso de naturalización infringiendo la ley deben enfrentar consecuencias.

“Cuando los extranjeros con antecedentes penales se aprovechan del proceso de naturalización infringiendo la ley, hay consecuencias”, declaró Blanche en un comunicado.

Demandas contra ciudadanos naturalizados

Entre las personas afectadas figuran ciudadanos naturalizados originarios de países como Cuba, Haití, Colombia, México, India, Somalia, Filipinas y Jamaica.

El Gobierno sostiene que estos casos involucran personas que obtuvieron la ciudadanía ocultando información relevante, mintiendo en sus trámites migratorios o cometiendo fraude durante el proceso.

La medida no implica una revocación automática. Para revocar ciudadanía estadounidense, el Gobierno debe llevar el caso ante tribunales federales y demostrar sus acusaciones.

Si los procedimientos prosperan, los afectados perderían los derechos asociados a la ciudadanía, incluida la protección frente a la deportación. También regresarían a su estatus migratorio previo, lo que podría abrir la puerta a procesos de expulsión del país.

Seguridad Nacional promete más acciones

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, afirmó que la Administración usará “todas las vías legales” para expulsar del país a quienes, según el Gobierno, obtuvieron la ciudadanía de forma indebida.

“La ciudadanía estadounidense es un privilegio y debe ganarse honestamente. Si vienes aquí, infringes nuestras leyes y mientes en tus procedimientos migratorios, pierdes ese privilegio”, escribió Mullin en X al compartir la noticia adelantada por CBS.

El funcionario agregó que su Departamento no permanecerá “de brazos cruzados” mientras, según dijo, estadounidenses sean perjudicados por criminales que explotaron la generosidad del país y se aprovecharon del sistema migratorio.

Una medida dentro del endurecimiento migratorio

La ofensiva forma parte del endurecimiento de las políticas migratorias impulsado por Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.

Su Administración ha priorizado deportaciones, revisión de beneficios migratorios y medidas legales contra inmigrantes acusados de delitos o fraude. Esta nueva acción apunta a un terreno particularmente sensible: personas que ya habían obtenido la ciudadanía estadounidense.

Aunque la ciudadanía por naturalización suele ser una de las protecciones más firmes dentro del sistema migratorio, puede ser revocada si el Gobierno demuestra que fue obtenida mediante fraude, ocultamiento de información o falsedad material.

Un proceso con alto impacto legal

Los casos anunciados por el Departamento de Justicia podrían convertirse en una señal para otros inmigrantes naturalizados bajo revisión.

Para defensores de una política migratoria más estricta, la medida refuerza la idea de que la ciudadanía debe protegerse frente al fraude. Para críticos de la Administración, este tipo de acciones puede generar temor entre comunidades inmigrantes, especialmente si se amplía el uso de demandas de desnaturalización.

El Gobierno insiste en que los casos están dirigidos a personas acusadas de delitos graves y fraude migratorio. Sin embargo, el alcance futuro de esta estrategia dependerá de cómo avancen las demandas y de si los tribunales aceptan los argumentos federales.

Por ahora, la Administración Trump deja claro que busca usar la vía judicial para revocar ciudadanía estadounidense en casos que considera fraudulentos. Es una apuesta legal fuerte, con consecuencias enormes para los afectados y con un mensaje político directo en medio de su agenda migratoria: la naturalización no será intocable si el Gobierno cree que fue obtenida con engaños.