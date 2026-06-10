Puerto Rico alcanzó una nueva marca histórica en la llegada de pasajeros de cruceros, un resultado que refuerza el peso del turismo marítimo en la economía de la isla. La Compañía de Turismo de Puerto Rico informó que, al cierre de mayo, se contabilizaron 1.827.010 visitantes en los muelles de San Juan y el puerto de Ponce.

La cifra supera el récord anterior de 1.814.157 pasajeros, registrado al cierre del año fiscal 2019, antes del golpe que representó la pandemia de covid-19 para la industria turística global.

Según las proyecciones preliminares de la CTPR, Puerto Rico podría cerrar el año fiscal con cerca de 100.000 pasajeros más que el récord previo. De confirmarse esa estimación, la isla consolidaría una recuperación importante en uno de los sectores más competitivos del Caribe.

Un impulso para la economía turística

La directora ejecutiva de la CTPR, Willianette Robles Cancel, afirmó que la nueva marca refleja los resultados de los esfuerzos realizados junto a agencias públicas y aliados del sector privado. Según la funcionaria, el objetivo ha sido mantener a Puerto Rico en una posición destacada dentro del mercado turístico internacional.

Robles Cancel también señaló que el récord representa “un impulso significativo” para el turismo y para la economía local. El impacto de los visitantes de cruceros se extiende a comercios, restaurantes, transportistas, guías turísticos y operadores de excursiones.

La actividad en los puertos de San Juan y Ponce también ayuda a diversificar la llegada de viajeros. Aunque San Juan sigue siendo el principal punto de entrada, la inclusión de Ponce fortalece la oferta turística fuera de la capital.

Una temporada alta con fuerte crecimiento

A finales de mayo, la CTPR ya había destacado el buen desempeño de la temporada alta de cruceros 2025-2026, conocida en la industria como la temporada de invierno. Entre noviembre de 2025 y abril de 2026, Puerto Rico recibió 1.360.937 pasajeros.

Ese periodo representó un aumento de 43 % en el número de visitantes frente a la temporada anterior. Además, se registraron 515 operaciones y escalas, un crecimiento de 34 %.

Estos datos muestran una recuperación sólida en el flujo marítimo y una mayor confianza de las líneas de cruceros en la isla como destino y punto de operación.

Más rutas, eventos y proyección internacional

El récord en el sector marítimo se suma a otros avances recientes en la industria turística de Puerto Rico. Entre ellos figuran la expansión de rutas de JetBlue y el aumento de frecuencias en la conexión Madrid-San Juan operada por Iberia.

La isla también fue seleccionada como Socio Principal para FITUR 2027, una de las ferias turísticas más importantes del mundo. Esa designación puede ampliar su exposición internacional y atraer nuevas oportunidades de negocio.

Además, durante 2025 se registró el movimiento de 13,6 millones de pasajeros en los principales aeropuertos de Puerto Rico. A esto se suma el auspicio de eventos de gran proyección, como el Clásico Mundial de Béisbol.

El nuevo récord confirma que el turismo puertorriqueño atraviesa un momento de expansión. Para la isla, el reto ahora será sostener ese crecimiento, mejorar la experiencia de los visitantes y asegurar que el impacto económico llegue a más comunidades.