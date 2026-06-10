El presidente Donald Trump elevó este miércoles el tono contra Irán al asegurar que el Gobierno iraní “tardó demasiado” en negociar un acuerdo con Estados Unidos y que ahora deberá “pagar las consecuencias”. Sus declaraciones llegan en medio de una nueva escalada militar en Medio Oriente y después de que Teherán anunciara que revisará la continuidad de las negociaciones con Washington.

“Irán solo habla y no actúa”, escribió Trump en Truth Social. En el mismo mensaje, el mandatario afirmó que el país persa rechazó una oportunidad que, según él, le habría beneficiado ampliamente.

Las palabras del presidente aumentan la tensión entre Estados Unidos e Irán, luego de una noche marcada por ataques cruzados y por el deterioro del frágil clima diplomático entre ambos gobiernos.

La peor noche desde el alto el fuego

La última jornada fue descrita como la más intensa, en términos de ataques, desde el alto el fuego establecido el 8 de abril. La escalada ocurrió después de que fuerzas estadounidenses atacaran varios puntos del sur de Irán como represalia por el supuesto derribo de un helicóptero en la zona del estrecho de Ormuz.

Según la versión estadounidense, la operación respondió a una agresión previa contra sus fuerzas. Irán, por su parte, respondió con bombardeos contra objetivos militares estadounidenses en Medio Oriente, incluidos puntos en Jordania, Kuwait y Baréin, aunque Washington negó esa información.

El cruce de versiones mantiene un escenario confuso y de alto riesgo. Cada nuevo ataque puede complicar aún más cualquier intento de regresar a una mesa de negociación.

Irán revisa las conversaciones

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, afirmó que Teherán revisará la situación actual de las negociaciones con Estados Unidos.

“El proceso diplomático no se desarrolla en el vacío”, señaló el funcionario, al advertir que cualquier avance requiere un clima mínimo de trabajo.

Su mensaje sugiere que Irán podría pausar o replantear las conversaciones, justo cuando Trump insiste en que todavía podría alcanzarse un acuerdo en cuestión de días.

La tensión entre Estados Unidos e Irán queda así atrapada entre dos caminos opuestos: la presión militar y la posibilidad de un entendimiento diplomático.

Trump presume bloqueo naval en Ormuz

En otra publicación en Truth Social, Trump aseguró que el bloqueo naval impuesto por Estados Unidos en el estrecho de Ormuz es el “más exitoso en la historia de la guerra naval”.

El mandatario afirmó que nada pasa por esa zona sin autorización de Washington y describió la operación como un “muro de acero”. También dijo que Irán no está haciendo negocios, no está pagando a su ejército ni sus facturas, y que se está convirtiendo rápidamente en una “nación fallida”.

El estrecho de Ormuz es una de las rutas más importantes del mundo para el transporte de petróleo y gas. Por eso, cualquier alteración en esa zona genera preocupación internacional, tanto por la seguridad marítima como por el posible impacto en los mercados energéticos.

Daños reportados en Irán

Autoridades iraníes afirmaron que los ataques estadounidenses destruyeron varias torres de comunicaciones y dos desalinizadoras en la zona de Sirik.

Según esa versión, unas 20.000 personas quedaron sin acceso a agua potable tras los daños en esas instalaciones.

Washington no ha confirmado esos efectos civiles, pero el señalamiento añade presión sobre la operación estadounidense y podría intensificar las críticas internacionales si se verifican daños a infraestructura esencial.

Un conflicto en punto delicado

La nueva escalada ocurre mientras Irán e Israel han intercambiado ataques en los últimos días. Trump pidió el lunes el fin “inmediato” de los disparos, incluso por parte de Israel, aliado clave de Estados Unidos en la región.

Sin embargo, la respuesta militar estadounidense y las amenazas públicas del mandatario han vuelto a colocar la crisis en un punto peligroso.

Por ahora, Trump insiste en que Irán perdió una oportunidad de negociar. Teherán, en cambio, advierte que no puede haber diplomacia sin condiciones mínimas de estabilidad.

El desenlace dependerá de si ambas partes deciden contener sus respuestas o si los próximos ataques empujan la tensión entre Estados Unidos e Irán hacia una fase más amplia y difícil de controlar.