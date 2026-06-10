Los astronautas del programa Artemis de la NASA llevarán prendas diseñadas por Prada debajo de sus trajes espaciales, como parte de una colaboración entre la agencia estadounidense, la firma italiana de moda y la compañía Axiom Space. La alianza combina diseño, tecnología textil y necesidades extremas de exploración espacial.

La prenda fue creada para dar soporte a los astronautas durante caminatas espaciales de hasta ocho horas. Según informó Prada, el desarrollo incorporó técnicas avanzadas de tejido, materiales de vanguardia y modelado 3D. El objetivo es mejorar la comodidad, la movilidad y el control térmico durante las misiones.

Aunque pueda sonar como un cruce inesperado entre lujo y ciencia, la participación de Prada responde a un área concreta: el diseño de ropa técnica. La marca italiana aportó experiencia en materiales, construcción de prendas y soluciones pensadas para resistir condiciones exigentes.

Tecnología para resistir el espacio

La ropa diseñada por Prada y Axiom Space incluye un sistema de refrigeración líquida. Este mecanismo hace circular agua fría a través de una red de tubos para regular la temperatura corporal de los astronautas.

Ese detalle es clave. Durante una caminata espacial, el cuerpo puede enfrentar cambios extremos de temperatura y un esfuerzo físico considerable. Por eso, la prenda no funciona como un simple uniforme interior. Es parte del sistema que ayuda a mantener seguros y funcionales a los tripulantes.

El diseño también llevará en ambas mangas la característica franja roja que Prada suele usar en sus prendas deportivas. Así, la pieza mezcla identidad visual de la marca con una función técnica pensada para el ambiente espacial.

Artemis mira hacia la Luna

Los primeros astronautas en probar estas prendas serán los miembros de Artemis III, misión prevista para 2027. Ese vuelo servirá para probar sistemas clave antes de la vuelta del ser humano a la superficie lunar.

La misión orbitará la Tierra y pondrá a prueba módulos de aterrizaje desarrollados por SpaceX y Blue Origin. Además, funcionará como preparación para Artemis IV, programada para 2028, que marcará el regreso de astronautas a la Luna después de más de medio siglo.

La NASA tiene previsto anunciar los nombres de los cuatro astronautas de Artemis III en una rueda de prensa. Ese paso dará más forma a una etapa decisiva del programa lunar estadounidense.

Prada ya había dado el salto espacial

Esta no es la primera incursión de Prada en el sector espacial. En 2024, la marca presentó un traje espacial que se espera sea utilizado durante el alunizaje de Artemis IV.

Aquel diseño ya había mostrado la intención de unir moda, ingeniería y exploración. Ahora, con esta nueva prenda interior de refrigeración, la colaboración se amplía hacia una parte menos visible, pero igual de importante, del equipamiento astronauta.

Jonathan Cirtain, presidente de Axiom Space, adelantó en Nueva York que la prenda no solo se usará en Artemis III. También será probada por astronautas que viajen próximamente a la Estación Espacial Internacional.

Esa etapa permitirá evaluar su comodidad y eficacia antes de misiones lunares más ambiciosas. Si las pruebas resultan positivas, el diseño podría convertirse en una pieza clave del vestuario técnico para futuras expediciones.

Moda, ciencia y una nueva etapa espacial

La colaboración entre Prada, Axiom Space y la NASA muestra cómo la exploración espacial ya no depende solo de cohetes, cápsulas y módulos de aterrizaje. También necesita avances en materiales, ergonomía y diseño humano.

En ese contexto, la moda entra por una puerta muy distinta a la pasarela. No se trata de apariencia, sino de rendimiento. Cada costura, cada tubo de refrigeración y cada material deben responder a condiciones donde un error puede tener consecuencias graves.

El programa Artemis busca devolver al ser humano a la Luna y sentar las bases para una presencia más sostenida fuera de la Tierra. Para lograrlo, incluso la ropa que se usa debajo del traje espacial importa.

Prada, una firma asociada durante décadas con el lujo italiano, ahora forma parte de esa historia. Y aunque el detalle parezca llamativo, el mensaje es claro: en la próxima carrera lunar, el diseño también será tecnología.