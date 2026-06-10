Ronaldinho cambió los estadios por una cancha mucho más sonora. El exfutbolista brasileño estrenó Camisa 10, el primer álbum musical de su sello internacional Tu Música, un proyecto que reúne a artistas de distintos países y géneros bajo una idea clara: conectar fútbol, fiesta y cultura global.

El lanzamiento marca una nueva etapa para el campeón del mundo con Brasil en 2002 y leyenda del Barcelona. Aunque su nombre pertenece a la historia del fútbol, Ronaldinho ha insistido en que la música siempre formó parte de su vida. Ahora convierte esa pasión en un proyecto discográfico disponible en plataformas digitales.

“Este álbum reúne a un equipo de estrellas globales y, para mí, es un sueño hecho realidad, porque la música siempre ha sido parte de mi vida”, expresó el brasileño en un comunicado. Reportes recientes también destacan que Camisa 10 es el debut internacional de Tu Música, el sello fundado por Ronaldinho junto a Allan Jesus, Roni Maltz Bin y Roberto de Assis, su hermano y mánager.

Un álbum con espíritu de selección mundial

Camisa 10 reúne 60 temas y más de una veintena de estrellas de la música. El proyecto cruza sonidos como dancehall, afrobeats, pop urbano, trap, reguetón latino y regional mexicano. Además, integra artistas de 18 países, lo que refuerza su ambición internacional.

Entre los nombres más llamativos aparecen Pitbull, Sean Paul, Juan Magán, Justin Quiles, Lenny Tavárez, Dalex, Ke Personajes y L-Gante. También participan artistas de países como Corea del Sur, Cuba, Francia, Nigeria, Turquía y Venezuela.

La presencia española llega con Juan Magán, referente del electro latino, y el DJ Kiko Rivera. Esa mezcla apunta a un público amplio, desde fanáticos de la música urbana hasta seguidores del fútbol que reconocen a Ronaldinho como una figura de alegría, talento y espectáculo.

Ronaldinho también pone su voz

La voz de Ronaldinho aparece en tres canciones del álbum. Una de ellas es Perfil, junto al mexicano Luis R. Conriquez. También participa en Vamos Celebrar, con Pitbull, y en La Verde, acompañado por Tony Aguirre.

El tema que abre el disco es Lead, interpretado por Sean Paul junto al grupo canadiense Banx & Ranx. Para Ronaldinho, esa colaboración tiene un significado especial. El brasileño dijo que ha sido fan de Sean Paul durante años y recordó que el artista jamaicano puso música a muchas fiestas con éxitos inolvidables.

El proyecto llega además en un momento ideal para unir música y deporte. Con el Mundial 2026 en el horizonte, Camisa 10 se presenta como una celebración multicultural pensada para moverse entre el ambiente futbolero y las plataformas musicales.

Tu Música busca jugar en grande

El álbum también funciona como carta de presentación para Tu Música. La firma nace con una intención global: reunir artistas, culturas y mercados a través de colaboraciones de gran alcance.

Según publicaciones especializadas, el sello tiene base en Miami y busca conectar primero con el mercado latinoamericano antes de ampliar su presencia internacional. La idea detrás del proyecto fue desarrollada por los productores Allan Jesus y Roni Maltz Bin, junto a Roberto de Assis.

Para Ronaldinho, el salto a la música no parece un capricho aislado. Su carrera deportiva siempre estuvo asociada al ritmo, la improvisación y una forma alegre de entender el juego. En ese sentido, Camisa 10 traslada parte de esa identidad a otro terreno.

El resultado es un disco pensado como una convocatoria de estrellas, casi como si se tratara de una selección musical. Ronaldinho ya no reparte asistencias sobre el césped, pero con este álbum intenta hacer algo parecido desde la industria del entretenimiento: juntar talento, abrir espacios y convertir su número más famoso en una marca global.