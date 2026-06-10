España llega al Mundial con una mezcla de juventud, continuidad y memoria reciente de éxito. Menos de dos años después de ganar el oro olímpico en París 2024, cinco futbolistas de aquel equipo forman parte de la convocatoria de Luis de la Fuente para buscar la segunda estrella mundial, 16 años después del título conquistado en Sudáfrica 2010.

El 9 de agosto de 2024, la selección española derrotó a Francia por 3-5 en la final olímpica disputada en París. Aquella victoria puso fin a una sequía de oro desde Barcelona 1992 y confirmó el buen trabajo de las categorías inferiores. Ahora, parte de esa generación intenta trasladar ese impulso al escenario más grande del fútbol.

La convocatoria española tiene una media de edad de 26,8 años. Es la quinta plantilla más joven del torneo, empatada con Ghana, Noruega y Sudáfrica. Solo Túnez, Bosnia-Herzegovina, Marruecos, Ecuador y Costa de Marfil presentan equipos más jóvenes.

Cinco campeones olímpicos en la lista

De los 26 futbolistas convocados por De la Fuente, cinco estuvieron en los Juegos Olímpicos de París: Eric García, Marc Pubill, Pau Cubarsí, Álex Baena y Joan García. Cuatro de ellos fueron titulares en la final ante Francia: Eric, Pubill, Cubarsí y Baena.

Joan García fue el único integrante de ese grupo que no disputó minutos durante los Juegos. Unas molestias en la espalda le impidieron jugar una de las dos partes del último partido de la fase de grupos. Aun así, el guardameta siempre se sintió parte del logro.

“Yo me siento igual de partícipe que el que ha jugado todos los minutos”, dijo en la víspera de la final en una entrevista con EFE. Ahora vive su segunda convocatoria con la absoluta y espera una oportunidad en una portería donde Unai Simón parte como favorito.

Cubarsí y Baena ganan peso

Pau Cubarsí sigue acumulando hitos pese a su juventud. El central del FC Barcelona fue titular en unos Juegos Olímpicos que, por edad, no pertenecían a su generación natural. Los de Los Ángeles 2028 encajarían mejor con su ciclo. Sin embargo, ya entonces jugó con autoridad.

Con 19 años, Cubarsí llega al Mundial con galones en el centro de la defensa. Su presencia refleja la apuesta de España por jugadores jóvenes, pero ya acostumbrados a competir en partidos de máxima presión.

Álex Baena también puede tener un papel importante. El futbolista del Atlético de Madrid apunta a ser titular en el debut del 15 de junio ante Cabo Verde. En el último amistoso de preparación, ante Perú, ocupó la banda izquierda y podría repetir en el estreno mundialista.

Esa posición tiene un dueño natural cuando Nico Williams esté recuperado al cien por ciento. Mientras tanto, Baena aparece como una alternativa fiable para equilibrar trabajo, llegada y creatividad.

Eric García y Pubill esperan su momento

Eric García y Marc Pubill parten con menos protagonismo inicial. Ambos deberán esperar su oportunidad desde el banquillo, aunque sus perfiles ofrecen soluciones para distintas fases del torneo.

Eric vuelve a una convocatoria mundialista tras no haber sido llamado durante la fase de clasificación ni en los amistosos previos de ese periodo. Ya sabe lo que significa disputar una Copa del Mundo y esa experiencia puede pesar dentro del grupo.

Pubill, por su parte, se estrena con la absoluta justo en el torneo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá. Su caso confirma la confianza del cuerpo técnico en jugadores que vienen creciendo desde las categorías inferiores.

Una generación que pudo ser más amplia

La presencia olímpica pudo haber sido todavía mayor. Fermín López se cayó de la lista a última hora por una lesión sufrida con el FC Barcelona en el último partido antes de la concentración. Pablo Barrios tampoco entró en la pelea final tras una lesión en el tramo decisivo de la temporada.

Cristhian Mosquera sí estuvo en la prelista de 55 jugadores. El defensa del Arsenal, que debutó con la absoluta en marzo, finalmente no fue convocado para el Mundial.

Aun así, el mensaje es claro. La selección mantiene un puente sólido entre sus equipos juveniles, la sub-21, el proyecto olímpico y la absoluta. Ese proceso le permite renovar sin romper su identidad.

España busca otra estrella

Con cinco campeones olímpicos en la lista, España afronta el Mundial con una base joven y competitiva. No llega solo con nombres de futuro. Llega con futbolistas que ya saben ganar una final internacional.

El reto ahora será mucho mayor. El oro de París pertenece al pasado reciente, pero la Copa del Mundo exige otra dimensión. Para De la Fuente, esa mezcla de experiencia, juventud y continuidad puede ser una ventaja.

España busca bordar su segunda estrella en el pecho. Y lo hace apoyada en una generación que ya aprendió a competir bajo presión, que ya celebró un título grande y que ahora quiere confirmar que aquel oro olímpico no fue un punto final, sino el comienzo de algo más ambicioso.