Los Knicks llegan esta noche al Juego 4 de las Finales de la NBA con ventaja de 2-1 sobre los San Antonio Spurs, pero también con una presión que ya se siente en todo Nueva York. Después de abrir la serie con dos victorias en Texas, el equipo de Tom Thibodeau cayó 115-111 en el Madison Square Garden y ahora necesita responder ante su público para evitar que la serie vuelva a quedar empatada.

La final comenzó de manera ideal para Nueva York. En el Juego 1, los Knicks vencieron 105-95 en San Antonio con un cierre fuerte y una defensa que apagó a los Spurs en el último cuarto. Luego, en el Juego 2, el equipo volvió a sobrevivir en la carretera con una victoria dramática por 105-104, en un partido decidido por detalles mínimos y con San Antonio fallando una oportunidad final para robarse el triunfo.

Sin embargo, los Spurs reaccionaron en el Juego 3. Victor Wembanyama lideró a San Antonio en una victoria 115-111 que recortó la ventaja de Nueva York a 2-1 y cambió el tono emocional de la serie. Los Knicks siguen arriba, pero ya no tienen margen para relajarse.

La jugada de Wembanyama que encendió la polémica

El Juego 3 dejó una de las imágenes más discutidas de la serie. En el primer cuarto, Wembanyama empujó a Jalen Brunson desde atrás y el base de los Knicks terminó en el suelo. La jugada no fue sancionada como falta durante el partido y, tras revisión posterior, la NBA decidió no elevarla a falta flagrante.

La decisión provocó una fuerte reacción entre fanáticos de Nueva York, exjugadores y comentaristas. El jefe de arbitraje de la NBA, Monty McCutchen, reconoció que debió haberse marcado falta en la acción, aunque la liga mantuvo la postura de no castigarla como flagrante.

El detalle importa porque Wembanyama ya acumulaba puntos por faltas flagrantes en estos playoffs. Una sanción adicional lo habría acercado a una posible suspensión. Por eso, la no decisión de la liga agregó más combustible a una serie que ya venía cargada de tensión física y reclamos arbitrales.

Los reclamos contra los árbitros crecen

La molestia de los Knicks no se limita a una sola jugada. Durante la serie, fanáticos y analistas han señalado una diferencia en el criterio arbitral, especialmente por la cantidad de tiros libres y la forma en que se está permitiendo el contacto físico. Tras el Juego 3, el reporte de los últimos dos minutos no encontró errores en el cierre, pero esa revisión no cubre acciones anteriores que también generaron debate.

El entrenador Mike Brown criticó el desequilibrio en los tiros libres después del Juego 3, especialmente en la segunda mitad. Para Nueva York, la clave esta noche será no dejar que la frustración arbitral saque al equipo de su plan. Los Knicks necesitan jugar con intensidad, pero también con cabeza fría.

Nueva York se prepara para otra noche grande

Fuera de la cancha, la ciudad también está en modo Finales. La watch party cerca del Madison Square Garden volverá para el Juego 4, aunque con restricciones. Según reportes locales, el evento será más limitado, con entrada controlada, revisión de seguridad y una asistencia estimada entre 500 y 1.000 personas, después de incidentes registrados durante celebraciones anteriores.

MSG Sports criticó públicamente las restricciones impuestas por la ciudad y la NYPD, mientras las autoridades defendieron las medidas como necesarias para mantener el orden. Aun así, el ambiente alrededor del Garden promete ser intenso, con miles de fanáticos siguiendo cada posesión dentro y fuera del estadio.

El Juego 4 puede marcar el rumbo de la serie. Si los Knicks ganan, quedarán arriba 3-1 y a un paso de ponerse en posición de campeonato. Si pierden, los Spurs empatarán la final y recuperarán toda la presión psicológica.

Nueva York ya demostró que puede ganar en San Antonio. Ahora debe demostrar que puede proteger su casa, responder a la polémica y recuperar el control emocional de una final que se volvió mucho más caliente de lo esperado.