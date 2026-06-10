Rosalía mantiene en pie su concierto del LUX Tour 2026 en Boston, previsto para este jueves en el TD Garden, después de haber aplazado sus presentaciones en Florida por una “emergencia familiar”.

Según confirmaron a EFE tanto el estadio TD Garden como la plataforma Ticketmaster, el espectáculo sigue programado para el jueves 11 de junio a las 20:30 hora local. Por ahora, no se han anunciado cambios en la fecha ni en el horario del evento.

El recinto indicó que cualquier actualización será publicada en sus redes sociales y en la página web oficial del TD Garden. Ticketmaster también confirmó que el show se mantiene “según lo previsto”, lo que ofrece algo de tranquilidad a los fanáticos que esperan ver a la artista española en Boston.

Los conciertos aplazados en Florida

La duda sobre la presentación en Boston surgió después de que Rosalía aplazara los conciertos que tenía previstos la semana pasada en Miami y Orlando. La empresa promotora Live Nation Florida informó en redes sociales que la cantante se vio obligada a posponer esas fechas por una emergencia familiar.

“Lamenta decepcionar a sus fans, pero las circunstancias no le han dejado otra opción”, señaló la promotora en su comunicado.

La artista tenía programadas dos presentaciones en el Kaseya Center de Miami, los días 4 y 6 de junio. Luego debía actuar en el Kia Center de Orlando el 8 de junio. Hasta el momento, no se han anunciado nuevas fechas para esos conciertos.

Los fans afectados ya pueden solicitar el reembolso de sus entradas a través de Ticketmaster, según la información disponible.

La gira sigue su ruta por América

El LUX Tour 2026 llegó a América después de una etapa europea que se desarrolló entre el 16 de marzo y el 6 de mayo. La gira marca una nueva fase en la carrera internacional de Rosalía, una de las artistas españolas con mayor proyección global.

Después de Boston, el tour tiene previsto continuar por varias ciudades de Estados Unidos, entre ellas Nueva York, Chicago, Houston, Paradise, Inglewood, San Diego y Oakland. También está programada una parada en Toronto, Canadá, durante este mismo mes.

La continuidad del concierto en Boston es relevante porque confirma, al menos por ahora, que la gira no queda completamente detenida tras los aplazamientos en Florida. Sin embargo, los seguidores deberán estar atentos a los canales oficiales por si se producen nuevas actualizaciones.

Expectativa entre los fans

La presentación en el TD Garden será una de las paradas más esperadas del tramo estadounidense del tour. El recinto, uno de los escenarios más importantes de Boston, ha recibido grandes espectáculos internacionales y suele atraer público de toda la región de Nueva Inglaterra.

Para los fans de Rosalía, el concierto llega en medio de una mezcla de expectativa y preocupación. Por un lado, la confirmación del evento permite mantener los planes. Por otro, los aplazamientos recientes recuerdan que la situación puede cambiar si la emergencia familiar continúa afectando la agenda de la artista.

Por ahora, el mensaje oficial es claro: el concierto en Boston sigue adelante. La cantante retomaría allí su recorrido por Estados Unidos, mientras quedan pendientes las nuevas fechas para Miami y Orlando.

Con el LUX Tour 2026, Rosalía continúa fortaleciendo su presencia en el mercado norteamericano. Su paso por Boston será una prueba importante para una gira que todavía tiene varias ciudades clave por delante.