La selección de México comenzó el Mundial 2026 con una victoria histórica. El equipo dirigido por Javier “Vasco” Aguirre derrotó 2-0 a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, conocido como Azteca, y ganó por primera vez un partido inaugural de la Copa del Mundo.

El triunfo acabó con una larga racha negativa para el combinado mexicano en este tipo de encuentros. Antes de esta edición organizada por México, Estados Unidos y Canadá, el equipo había disputado siete partidos de apertura mundialista, con cinco derrotas y dos empates.

Esta vez, el local no dejó dudas. Con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, la selección mexicana impuso ritmo, aprovechó errores rivales y respondió ante más de 80.000 aficionados que llenaron el estadio para el arranque del torneo.

Un inicio dominante en el Azteca

Desde los primeros minutos, el equipo mexicano tomó el control de la pelota. La posesión inicial provocó incluso los primeros “oles” de la afición, que acompañó cada toque con entusiasmo.

La primera gran ocasión llegó al minuto 5, cuando Jiménez remató de zurda y obligó al guardameta Ronwen Williams a intervenir con una buena atajada.

La presión local tuvo recompensa poco después. En el minuto 9, un error en la salida sudafricana entre Williams y Sphephelo Sithole dejó el balón servido para México. Erik Lira recuperó y asistió a Quiñones, quien definió con un disparo cruzado al ángulo para el 1-0.

El gol confirmó la superioridad del equipo de Aguirre, que manejó buena parte del primer tiempo desde el mediocampo y mantuvo a Sudáfrica bajo presión.

Jiménez insiste y Quiñones roza el doblete

Antes del descanso, el equipo mexicano volvió a estar cerca del segundo. En el minuto 42, Williams evitó otra vez el gol con una gran atajada ante Jiménez.

Segundos después, Quiñones estrelló un remate en el poste, en una nueva oportunidad clara para ampliar la ventaja.

Sudáfrica resistió hasta el descanso, pero nunca logró instalarse con comodidad en el partido. El equipo de Hugo Broos sufrió para salir limpio desde el fondo y quedó expuesto ante la intensidad mexicana.

Expulsiones y un gol con carga emocional

El segundo tiempo comenzó con otro error en la salida sudafricana. Álvaro Fidalgo recuperó el balón, aunque Ime Okon apareció a tiempo para evitar el peligro.

La situación se complicó más para Sudáfrica en el minuto 49, cuando Sithole fue expulsado tras frustrar una ocasión de gol. Con un hombre menos, el equipo africano quedó todavía más limitado.

El segundo tanto llegó en el minuto 67. Jiménez apareció con un cabezazo para sellar el 2-0 y darle al partido una imagen especialmente emotiva. El delantero volvió a marcar en un escenario grande después de haber superado años atrás una delicada cirugía de cráneo.

El gol desató otra celebración en el Azteca y terminó por inclinar definitivamente el encuentro.

Un cierre caliente

El partido terminó con tres expulsados. Además de Sithole, Sudáfrica perdió a Themba Zwane en el minuto 84, lo que obligó al equipo de Broos a replegarse para evitar una goleada mayor.

Sobre el final, César Montes también vio la tarjeta roja por el conjunto local.

A pesar de ese cierre tenso, la victoria mexicana nunca estuvo realmente en peligro. El equipo fue superior en ritmo, control y contundencia.

El Grupo A ya mira a la segunda fecha

Con este resultado, México inicia el Grupo A con tres puntos y un impulso anímico importante. Su próximo partido será el miércoles en Guadalajara frente a Corea del Sur.

Sudáfrica, por su parte, buscará recuperarse ese mismo día ante República Checa en Atlanta.

La apertura del Mundial dejó una imagen poderosa para el anfitrión. Después de décadas sin poder ganar un partido inaugural, México rompió la maldición en casa, frente a su gente y con una actuación sólida.

El torneo apenas comienza, pero el equipo de Aguirre ya consiguió algo que ninguna generación mexicana había logrado antes: abrir una Copa del Mundo con victoria.