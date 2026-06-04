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Myke Towers – UNA NA MÁS (Official Music Video)

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YouTube. Mike Towers

Myke Towers vuelve a apostar por el romance en “UNA NA MÁS”, un tema que combina deseo, nostalgia y esa sensación de querer revivir algo que parecía terminado. El video acompaña la historia con una estética elegante y nocturna, donde las emociones se mezclan con momentos de tensión y atracción. La narrativa gira alrededor de una última oportunidad, de esas decisiones impulsivas que nacen cuando los sentimientos siguen presentes aunque el tiempo haya pasado.
Musicalmente, el artista se mueve entre melodías suaves y una producción urbana que mantiene el equilibrio entre lo emocional y lo comercial. Las imágenes refuerzan esa lucha entre seguir adelante o volver a caer en una historia conocida. Es una propuesta que conecta con quienes saben que algunas despedidas nunca terminan de cerrarse por completo.

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