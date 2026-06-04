Un tren conmemorativo dedicado al presidente Donald Trump como parte de las celebraciones por el 250 aniversario de Estados Unidos ha generado críticas en redes sociales, donde varios usuarios cuestionaron que una conmemoración nacional sea asociada directamente a un solo mandatario.

La locomotora, identificada como No. 4547, fue presentada esta semana por Union Pacific. El número hace referencia a que Trump es el presidente número 45 y 47 del país.

El director general de la empresa, Jim Vena, dedicó explícitamente el tren al mandatario durante un evento celebrado el miércoles. Allí dijo sentirse orgulloso de honrar a Trump con esta máquina conmemorativa, vinculada además al transporte de componentes para la misión Artemis III de la NASA.

Críticas por el uso de una celebración nacional

La controversia creció después de que Jared Isaacman, administrador de la NASA, publicara en X que el tren se había utilizado para transportar partes del cohete de Artemis III, misión prevista para 2027 dentro del programa estadounidense de regreso a la Luna.

Isaacman también destacó que el programa Artemis comenzó durante el primer mandato de Trump. Esa mención provocó respuestas críticas de usuarios que consideraron inapropiado ligar una misión científica de largo plazo y una celebración nacional a la figura de un presidente en particular.

Entre las voces críticas estuvo Lori Garver, ex viceadministradora de la NASA, quien cuestionó el uso de recursos públicos para honrar a Trump y vincular su imagen a logros de la agencia espacial.

Garver recordó que las misiones de la NASA suelen desarrollarse durante varios gobiernos y expresó que preferiría celebrar logros más significativos de la agencia, no solo aquellos por los que el presidente actual busca recibir crédito.

Isaacman defiende el gesto como patriótico

Pese a las críticas, Isaacman defendió la decisión de Union Pacific y calificó el reconocimiento a Trump como un gesto patriótico.

El administrador de la NASA respondió que entendía que alguien que sirvió en una administración de otro partido pudiera tener un sesgo, pero sostuvo que, desde su punto de vista, lo hecho por la empresa era una muestra de patriotismo.

La respuesta no frenó el debate. Para algunos, el tren de Trump representa una forma de reconocer la continuidad de proyectos iniciados durante su primer mandato. Para otros, es un ejemplo más de cómo la conmemoración del 250 aniversario del país está siendo utilizada para promover la imagen del presidente.

Artemis III y el regreso a la Luna

Artemis III está prevista para 2027 y será una de las misiones clave del programa lunar de la NASA.

El plan contempla que Estados Unidos vuelva a enviar astronautas a la superficie de la Luna y avance hacia la instalación de una base permanente. En 2028, la agencia espera realizar dos misiones tripuladas hacia la superficie lunar.

Por esa razón, vincular la misión a una locomotora conmemorativa ya tenía peso simbólico. La polémica llegó por el diseño y la dedicatoria política, no por el transporte de componentes espaciales.

Una conmemoración cada vez más política

El caso del tren de Trump se suma a otros esfuerzos del Gobierno federal para colocar la imagen del mandatario en actos relacionados con el 250 aniversario de la fundación de Estados Unidos, que se celebrará el próximo 4 de julio.

Según la información disponible, la Administración impulsa también un pasaporte especial, una moneda y un billete de 250 dólares con la imagen de Trump.

Ese conjunto de iniciativas ha generado inquietud entre críticos que consideran que una fecha histórica de alcance nacional debería mantenerse por encima de la promoción personal de cualquier presidente.

El aniversario de Estados Unidos busca celebrar la fundación del país. Pero la polémica alrededor de la locomotora No. 4547 muestra una tensión clara: en un clima político altamente dividido, incluso un tren conmemorativo puede convertirse en símbolo de disputa partidista.