Un guante de Michael Jackson volvió a demostrar el peso cultural que todavía conserva el legado del llamado rey del pop. La pieza, forrada con joyas de Swarovski y usada durante un ensayo en Londres, fue subastada este miércoles en París por 113.737 euros, según informó la casa Aguttes.

El objeto fue el más caro de una subasta dedicada a una cuarentena de piezas emblemáticas del artista estadounidense, fallecido en 2009. Los artículos procedían de coleccionistas particulares y despertaron el interés de seguidores y compradores especializados en memorabilia musical.

El guante de Michael Jackson fue utilizado durante un ensayo previo al concierto que el cantante ofreció el 14 de julio de 1988 en el Estadio de Wembley, en Londres. La presentación formó parte de una etapa de enorme popularidad para Jackson, en pleno impacto de su gira Bad World Tour.

Según le explicó a EFE Arthur Perault, responsable del departamento de la casa Aguttes, el guante terminó en manos de un empleado tras aquel ensayo. “Michael Jackson lanzó el guante a un costado del escenario y un guarda lo recuperó”, relató. Al final, el artista le dijo que se lo quedara porque la pieza ya estaba muy desgastada.

Una pieza asociada a su imagen más reconocible

Los guantes de Michael Jackson forman parte de una de las imágenes más reconocibles de su carrera. Más que simples accesorios, se convirtieron en símbolos de su estilo escénico, de sus coreografías y de una estética que marcó la cultura pop durante décadas.

En la misma subasta también se vendieron otros dos guantes similares. Uno, utilizado en sus actuaciones de 1999 en Seúl, Corea del Sur, alcanzó los 36.648 euros. Otro, usado ese mismo año en Múnich, Alemania, fue adjudicado por 32.857 euros.

Aunque esas cifras fueron menores, confirman el interés constante por los objetos personales y escénicos del artista. Para los coleccionistas, cada pieza funciona como un fragmento físico de una carrera marcada por récords, espectáculo y controversia.

Sombreros, prendas y una chaqueta que no encontró comprador

Además del guante de Michael Jackson vendido por más de 113.000 euros, los sombreros del artista también tuvieron buena recepción entre los compradores. El más caro fue un ejemplar del Bad World Tour, bordado con su nombre y firmado por el propio cantante. Esa pieza alcanzó los 20.220 euros.

Sin embargo, no todos los objetos encontraron comprador. La chaqueta de lentejuelas negras conocida como PROTO2, que Jackson vistió en 1987 durante su etapa de colaboración con Pepsi Bad, no llegó al precio mínimo establecido para la puja.

La casa de subastas había fijado ese mínimo en 100.000 euros. Al no alcanzarse esa cifra, la prenda quedó sin vender. El resultado muestra que, aunque el mercado por artículos de Jackson sigue activo, no todas las piezas logran el mismo nivel de demanda.

El legado de Jackson sigue moviendo millones

La subasta llegó apenas mes y medio después del estreno de Michael, el biopic sobre el cantante dirigido por Antoine Fuqua. La película se ha convertido en una de las más taquilleras de 2026, lo que ha renovado el interés público por la vida y la carrera del artista.

Ese contexto probablemente ayudó a aumentar la atención sobre la puja en París. La figura de Michael Jackson sigue generando conversación global, tanto por su influencia musical como por la complejidad de su historia personal.

Aun así, el resultado de la subasta confirma algo claro: sus objetos escénicos conservan un enorme valor simbólico. En especial, un accesorio tan ligado a su identidad visual como el guante blanco, brillante y teatral que acompañó algunos de los momentos más recordados de su carrera.