Rosalía aplazó los conciertos de LUX Tour 2026 que tenía previstos esta semana en Miami y Orlando debido a una emergencia familiar, según informó la promotora Live Nation Florida.

La artista española tenía programado presentarse en el Kaseya Center de Miami los días 4 y 6 de junio, y en el Kia Center de Orlando el 8 de junio. Por ahora, esas fechas quedan pospuestas mientras el equipo de la gira trabaja en la reprogramación.

“Debido a una emergencia familiar, Rosalía se ve obligada a posponer sus próximos conciertos en Miami y Orlando. Lamenta decepcionar a sus fans, pero las circunstancias no le han dejado otra opción”, informó Live Nation Florida en redes sociales.

La promotora pidió a los seguidores conservar sus entradas y adelantó que próximamente se ofrecerá más información sobre las nuevas fechas.

La gira llegaba a América

El anuncio se produjo justo cuando Rosalía LUX Tour 2026 daba el salto a América después de recorrer Europa entre el 16 de marzo y el 6 de mayo.

Además de Miami y Orlando, la gira tiene previstas presentaciones en Boston, Nueva York, Chicago, Houston, Paradise, Inglewood, San Diego y Oakland entre junio y julio. También pasará por Toronto este mismo mes.

Hasta el momento, el concierto de Boston, previsto para el 11 de junio, sigue en pie.

Latinoamérica, siguiente parada

Después de su recorrido por Norteamérica, Rosalía tiene previsto llevar la gira a Latinoamérica a partir del 16 de julio.

Entre las ciudades anunciadas figuran Bogotá, Santiago de Chile, Buenos Aires, Río de Janeiro, Tlajomulco de Zúñiga, Monterrey, Ciudad de México y San Juan, Puerto Rico.

La gira acompaña el lanzamiento de “Lux”, el cuarto álbum de estudio de la cantante, publicado menos de un año antes del inicio del tour.

Fans deberán esperar nuevas fechas

Por ahora, Live Nation Florida no ha informado cuándo se realizarán los conciertos aplazados en Miami y Orlando.

La recomendación oficial para los asistentes es conservar sus boletos mientras se confirma el nuevo calendario.

El aplazamiento representa un golpe para los fans de Florida, donde había gran expectativa por el regreso de Rosalía a los escenarios. Sin embargo, el comunicado deja claro que la decisión responde a una situación familiar y no a problemas logísticos de la gira.

Rosalía retomará su agenda cuando las circunstancias lo permitan. Mientras tanto, Miami y Orlando quedan en pausa dentro de una gira que todavía conserva un amplio calendario por Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica.