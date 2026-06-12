Corea del Sur comenzó el Mundial 2026 con una victoria de carácter. El equipo asiático remontó este jueves ante República Checa y se impuso 2-1 en el estadio Guadalajara, resultado que le permitió sumar sus primeros tres puntos y alcanzar a México en la cima del Grupo A.

La selección checa se adelantó en el segundo tiempo con un cabezazo de Ladislav Krejci, pero el conjunto dirigido por Myung Bo Hong reaccionó con autoridad. Hwang Inbeom empató con una gran definición desde fuera del área y Oh Hyeong Gyu completó la remontada en el minuto 80.

El triunfo dejó a Corea y México como líderes del sector, ambos con una victoria en una salida. República Checa y Sudáfrica, en cambio, iniciaron el torneo con derrota.

Un primer tiempo cerrado

La primera mitad tuvo más lucha que claridad. Los dos equipos se neutralizaron en el mediocampo y las llegadas al área fueron escasas.

Corea tuvo las mejores aproximaciones antes del descanso. Kang In Lee probó con un remate bien detenido por el guardameta Matej Kovar, mientras Heung Min Son desperdició una ocasión clara al llegar incómodo frente al arco y enviar el balón por un costado.

República Checa apostó por el orden y por cerrar espacios. Su planteamiento redujo el ritmo del partido y obligó al equipo asiático a buscar soluciones con paciencia.

Krejci golpea primero

En el inicio del segundo tiempo, Corea volvió a tomar la iniciativa. Kang In Lee y Jae Sung Lee exigieron a Kovar, quien respondió con intervenciones importantes para mantener el empate.

El equipo asiático parecía más cerca de abrir el marcador. En el minuto 55, Son volvió a generar peligro tras un pase de Jae Sung, pero no logró convertir.

Cuando mejor jugaba el conjunto surcoreano, República Checa encontró el gol. En el minuto 59, Krejci aprovechó un tiro de esquina y una mala marca defensiva para cabecear el 0-1.

El tanto cambió momentáneamente el partido. Los checos se replegaron para proteger la ventaja, pero cedieron demasiado terreno.

Inbeom lidera la reacción

La respuesta no tardó. En el minuto 67, Hwang Inbeom recibió fuera del área, se acomodó con un regate y sacó un disparo de derecha que terminó en el ángulo. Fue un gol elegante y necesario para devolverle confianza a su equipo.

El empate reactivó a Corea, que volvió a cargar el juego hacia campo rival. La selección checa intentó resistir, pero perdió salida y profundidad.

El premio llegó en el minuto 80. Inbeom filtró un balón para Oh Hyeong Gyu, quien definió dentro del área y firmó el 2-1 definitivo.

El Grupo A toma forma

Con esta remontada, Corea llega con impulso a su próximo partido, que será el jueves 18 ante México en Guadalajara. Ese duelo enfrentará a los dos equipos que ganaron en la primera jornada y podría empezar a definir el rumbo del grupo.

República Checa tendrá que reaccionar ese mismo día ante Sudáfrica en Atlanta. Ambos equipos llegan sin puntos y con poco margen para otro tropiezo.

El debut en Guadalajara mostró a una selección surcoreana capaz de no desesperarse después de quedar abajo en el marcador. También dejó una figura clara: Hwang Inbeom, autor del empate y asistente en el gol de la victoria.

En una Copa Mundial donde cada detalle pesa desde el primer partido, Corea dio un golpe importante. No solo ganó. También demostró temple, paciencia y capacidad de respuesta en una jornada que empezó cuesta arriba y terminó con tres puntos valiosos.