Mejillones tigre crujientes con bechamel cremosa y sabor a mar

El primer bocado de unos mejillones tigre bien hechos tiene que tener contraste: una cubierta dorada que cruje, una bechamel cremosa por dentro y el sabor del mejillón presente, no escondido. Esta tapa española aprovecha las conchas como recipiente natural y convierte un ingrediente sencillo en algo mucho más generoso.

Los mejillones tigre son muy populares en bares y casas españolas, especialmente como aperitivo. La preparación lleva algo de trabajo, pero no es complicada. Primero se cocinan los mejillones, luego se mezclan con una bechamel espesa y bien sazonada. Después se rellenan las conchas, se empanan y se fríen hasta quedar doradas.

Para que salgan bien, la bechamel debe tener suficiente cuerpo. Si queda demasiado líquida, será difícil rellenar, empanar y freír sin que se desarmen.

Ingredientes para los mejillones tigre

1 kg de mejillones frescos

1/2 cebolla finamente picada

2 dientes de ajo picados

2 cucharadas de mantequilla

2 cucharadas de aceite de oliva

4 cucharadas de harina de trigo

1 1/2 tazas de leche

1/4 taza del caldo de cocción de los mejillones, colado

1/4 cucharadita de nuez moscada

1/2 cucharadita de pimentón dulce

Sal y pimienta al gusto

Perejil fresco picado

Para empanar y freír

2 huevos batidos

Harina de trigo

Pan rallado

Aceite para freír

Preparación

Primero, limpia bien los mejillones bajo agua fría y retira las barbas. Colócalos en una olla con un chorrito de agua, tapa y cocina a fuego medio hasta que se abran.

Luego, retira los mejillones de sus conchas y reserva las conchas más limpias y grandes. Cuela el líquido de cocción y guarda un poco para la bechamel.

Después, pica finamente la carne de los mejillones. No debe quedar hecha puré, pero sí en trozos pequeños para que se integre bien al relleno.

En una sartén amplia, calienta el aceite de oliva con la mantequilla. Añade la cebolla y cocina hasta que esté suave. Agrega el ajo y mezcla unos segundos, sin dejar que se queme.

A continuación, incorpora la harina y cocina durante uno o dos minutos, removiendo constantemente. Este paso evita que la bechamel tenga sabor a harina cruda.

Vierte la leche poco a poco, sin dejar de mezclar. Añade también el caldo reservado de los mejillones. Cocina hasta obtener una bechamel espesa y cremosa.

Después, incorpora los mejillones picados, la nuez moscada, el pimentón, la sal, la pimienta y el perejil. Cocina unos minutos más, hasta que la mezcla tenga cuerpo y se despegue ligeramente de la sartén.

Pasa el relleno a un recipiente y deja enfriar por completo. Cuando esté frío, rellena las conchas con una porción generosa de la mezcla.

Luego, pasa cada concha rellena por harina, huevo batido y pan rallado, cubriendo bien la parte del relleno.

Calienta aceite en una sartén y fríe los mejillones tigre con el relleno hacia abajo hasta que estén dorados y crujientes. Retira y coloca sobre papel absorbente.

Consejos útiles

Usa mejillones frescos y desecha los que no se abran durante la cocción.

La bechamel debe quedar espesa. Si está muy blanda, refrigérala antes de rellenar.

Cuela siempre el caldo de los mejillones para evitar restos de arena.

Empana con cuidado, cubriendo bien toda la superficie del relleno para que no se escape al freír.

Puedes preparar los mejillones tigre con anticipación y freírlos justo antes de servir.

Cómo servir los mejillones tigre

Los mejillones tigre se sirven calientes, recién fritos, cuando el exterior todavía está crujiente y el relleno conserva su textura cremosa. Funcionan muy bien como tapa, entrada o aperitivo para compartir.

Al probarlos, deben tener sabor a mar, una bechamel suave y un rebozado firme que no se sienta pesado. La concha hace que cada pieza se sirva con facilidad, pero el verdadero atractivo está en ese equilibrio entre cremosidad, marisco y fritura bien hecha.