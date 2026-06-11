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La epidemia de baile de 1518: cuando cientos de personas no pudieron dejar de bailar

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Ciudadanos de Estrasburgo en 1518 que padecían el trastorno psicógeno conocido como coreomanía, o «plaga del baile», bailando entre las tumbas del cementerio de una iglesia. Foto vía Wikimedia Commons

La epidemia de baile de 1518 es uno de los episodios más extraños y desconcertantes jamás registrados en Europa. Durante varias semanas, cientos de personas en la ciudad de Estrasburgo, entonces parte del Sacro Imperio Romano Germánico y hoy ubicada en Francia, comenzaron a bailar de manera incontrolable, aparentemente incapaces de detenerse.

Todo comenzó en julio de 1518 cuando una mujer conocida en los registros históricos como Frau Troffea salió a una calle de la ciudad y empezó a bailar sin motivo aparente. Lo más extraño fue que continuó haciéndolo durante horas. Luego durante días.

Poco después, otras personas comenzaron a imitar el comportamiento.

En cuestión de semanas, decenas y luego cientos de habitantes participaban en el fenómeno. Según crónicas de la época, algunos bailaban hasta el agotamiento extremo. Los relatos describen personas que colapsaban por fatiga, sufrían lesiones o experimentaban problemas cardíacos relacionados con el esfuerzo físico continuo.

La epidemia de baile de 1518 desconcertó a las autoridades locales. En lugar de intentar detener a los afectados, algunos funcionarios creyeron que la solución era permitirles bailar hasta que expulsaran la supuesta enfermedad de sus cuerpos.

Incluso se contrataron músicos y se habilitaron espacios para que los participantes continuaran bailando.

La medida no funcionó.

Cinco siglos después, los historiadores siguen debatiendo qué ocurrió realmente. Una de las teorías más populares sugería que los afectados habían consumido centeno contaminado con un hongo llamado cornezuelo, que contiene sustancias químicas relacionadas con compuestos alucinógenos.

Sin embargo, muchos investigadores modernos consideran poco probable esta explicación. Los síntomas descritos no coinciden completamente con los efectos conocidos de ese tipo de intoxicación.

Otra hipótesis propone que la epidemia de baile de 1518 fue un caso extremo de enfermedad psicógena masiva, un fenómeno en el que el estrés, el miedo o las tensiones sociales pueden provocar síntomas físicos colectivos sin una causa médica identificable.

La teoría tiene sentido si se considera el contexto. Estrasburgo atravesaba una época difícil, marcada por enfermedades, malas cosechas, hambre y conflictos sociales. La población vivía bajo una presión constante.

Aunque nunca se ha encontrado una explicación definitiva, la mayoría de los historiadores coinciden en que el fenómeno fue real y está ampliamente documentado en registros contemporáneos.

La epidemia de baile de 1518 sigue fascinando porque desafía nuestra comprensión del comportamiento humano. Más de 500 años después, nadie sabe con certeza por qué comenzó.

Lo único claro es que una ciudad entera fue testigo de algo tan extraño que todavía hoy parece imposible de creer.

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