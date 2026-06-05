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Ozuna – Mi Yo De Antes (Video Oficial)

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YouTube/ Ozuna.

Ozuna mira hacia atrás en “Mi Yo De Antes”, una canción que explora el crecimiento personal y las lecciones que deja el paso del tiempo. El video acompaña esa reflexión con una narrativa cargada de recuerdos, contrastando distintas etapas de la vida y mostrando cómo las experiencias terminan moldeando a una persona. La propuesta visual mantiene un tono íntimo y emotivo, alejándose de los excesos para centrarse en el mensaje.
Musicalmente, el tema combina melodías melancólicas con el estilo urbano que ha definido gran parte de la carrera del artista. La letra transmite un diálogo interno sobre errores, cambios y la importancia de valorar el camino recorrido. Es una propuesta que conecta con quienes alguna vez han mirado su pasado y reconocido cuánto han cambiado desde entonces.

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