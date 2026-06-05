David Bisbal volverá al universo que cambió su vida. El cantante español será uno de los jueces de la nueva versión de Operación Triunfo en Estados Unidos, según anunció Telemundo, cadena propietaria de los derechos de emisión del programa.

La noticia tiene un fuerte peso simbólico. Hace 25 años, Bisbal conquistó al público en la primera edición de Operación Triunfo en España. Aquel concurso no solo lo convirtió en una figura popular, sino que también abrió el camino para una carrera internacional marcada por éxitos como Ave María y Bulería.

“Volver al universo de Operación Triunfo después de tantos años tiene un significado muy especial para mí, porque fue el lugar donde comenzó mi carrera y cambió mi vida para siempre”, expresó el artista en un comunicado difundido por Telemundo.

Además, David Bisbal aseguró que será “un honor” acompañar el desarrollo de una nueva generación de talentos musicales. Su presencia en el jurado conecta el origen del formato con una etapa distinta, pensada ahora para descubrir a la próxima estrella latina desde el mercado estadounidense.

Un regreso con sabor a historia

La llegada de Operación Triunfo a Estados Unidos se produce 20 años después de que un formato similar fuera cancelado en el país por bajos niveles de audiencia. En 2006, aquella versión apenas logró mantenerse en pantalla hasta el cuarto episodio.

Sin embargo, el contexto actual es muy diferente. La música latina tiene una presencia global mucho más fuerte, las plataformas digitales han cambiado la forma de descubrir artistas y las audiencias jóvenes consumen contenido musical de manera constante en redes sociales.

Telemundo apuesta ahora por ese nuevo escenario. El objetivo del programa será encontrar una figura capaz de conectar con el público latino en Estados Unidos, pero también con audiencias más amplias dentro y fuera del país.

Audiciones en ciudades clave

Las audiciones ya se realizaron en Miami, Los Ángeles y Puerto Rico, tres puntos estratégicos para la música latina. La final del proceso tuvo lugar el 11 de abril en Nueva York, una ciudad clave por su diversidad cultural y su vínculo histórico con la comunidad hispana.

Según explicó recientemente Javier Pons, director de contenidos y jefe de Telemundo Studios, a Billboard, la decisión de llevar el formato a Estados Unidos responde a una combinación de factores. Entre ellos mencionó el crecimiento del mercado latino, el consumo musical en plataformas sociales y el interés por historias auténticas de talento real.

Ese punto será central para el programa. Más allá de las voces, Operación Triunfo suele construir una narrativa alrededor del crecimiento artístico de sus concursantes. El público no solo sigue presentaciones. También observa disciplina, vulnerabilidad, errores y evolución.

Bisbal, de concursante a juez

El papel de David Bisbal tendrá un atractivo especial para los participantes. Él conoce desde dentro la presión de competir, exponerse ante cámaras y convertir una oportunidad televisiva en una carrera real.

Su historia funciona como prueba de lo que el formato puede lograr cuando encuentra a un artista con carisma, constancia y conexión popular. Ahora, desde el otro lado de la mesa, podrá evaluar no solo la técnica vocal, sino también la presencia escénica y la capacidad de sostener una carrera después del programa.

El regreso de Operación Triunfo a Estados Unidos será, por tanto, una prueba para Telemundo y para el propio formato. Esta vez llega con un mercado latino más poderoso, una industria musical más digital y una audiencia acostumbrada a descubrir talentos en tiempo real.

Para Bisbal, en cambio, el proyecto tiene algo de círculo completo. Vuelve al escenario que lo vio nacer como estrella, pero ahora con la experiencia de quien ya recorrió el camino que otros apenas están por comenzar.