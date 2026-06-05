La tragedia del vuelo 571 es una de las historias de supervivencia más impactantes del siglo XX. Lo que comenzó como un viaje de rutina terminó convirtiéndose en una lucha desesperada contra el frío, el hambre y el aislamiento en una de las zonas más inhóspitas del planeta.

El 13 de octubre de 1972, un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya transportaba a un equipo de rugby amateur y a varios familiares y amigos desde Montevideo hacia Santiago de Chile. Mientras cruzaba la cordillera de los Andes, una combinación de errores de navegación y malas condiciones meteorológicas llevó a la aeronave a impactar contra una montaña.

De las 45 personas a bordo, varias murieron en el accidente. Otras fallecieron en los días siguientes debido a las heridas y las extremas condiciones climáticas. Los sobrevivientes quedaron atrapados a más de 3.500 metros de altitud, rodeados por nieve, hielo y montañas aparentemente imposibles de cruzar.

La situación empeoró cuando escucharon por una radio portátil que las autoridades habían suspendido oficialmente la búsqueda. En ese momento comprendieron que nadie iba a rescatarlos.

La tragedia del vuelo 571 tomó entonces un giro que generaría debate durante décadas. Sin alimentos disponibles y enfrentando una muerte segura por inanición, los sobrevivientes tomaron la difícil decisión de utilizar los cuerpos de quienes habían fallecido para mantenerse con vida. Fue una medida extrema, pero para ellos representaba la única posibilidad de sobrevivir.

Semanas después, una avalancha golpeó los restos del fuselaje donde se refugiaban, causando nuevas muertes. A pesar de todo, el grupo continuó organizándose y buscando alternativas para escapar.

Finalmente, dos de los sobrevivientes, Fernando Parrado y Roberto Canessa, emprendieron una travesía a pie a través de las montañas. Durante diez días caminaron entre cumbres nevadas sin equipo especializado hasta encontrar ayuda en territorio chileno.

El 22 de diciembre de 1972, después de 72 días en los Andes, los últimos sobrevivientes fueron rescatados. En total, 16 personas lograron regresar con vida.

La tragedia del vuelo 571 sigue siendo estudiada como un extraordinario ejemplo de resistencia humana. Lo ocurrido obligó a sus protagonistas a enfrentar decisiones imposibles y situaciones que pocos podrían imaginar.

Más de cinco décadas después, la historia continúa fascinando al mundo porque demuestra hasta dónde puede llegar el instinto de supervivencia cuando toda esperanza parece perdida.