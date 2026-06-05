Las señales de deshidratación no siempre aparecen como sed intensa. A veces el cuerpo avisa de forma más discreta, con cansancio, dolor de cabeza, boca seca o dificultad para concentrarse. Por eso, muchas personas pueden estar tomando menos líquidos de los que necesitan sin darse cuenta, especialmente durante días calurosos, jornadas largas de trabajo o rutinas con mucha actividad.

La deshidratación ocurre cuando el cuerpo pierde más líquidos de los que recibe. Esto puede pasar por sudoración, fiebre, diarrea, vómitos, ejercicio, consumo de alcohol o simplemente por no beber suficiente agua durante el día. Aunque cualquier persona puede deshidratarse, los niños, adultos mayores, embarazadas, personas con enfermedades crónicas y quienes trabajan al aire libre pueden tener mayor riesgo.

Una de las señales de deshidratación más comunes es la orina de color amarillo oscuro o con olor fuerte. También puede haber menos ganas de orinar. La boca seca, los labios agrietados y la piel reseca son pistas frecuentes, pero no las únicas. Algunas personas sienten mareo, fatiga, calambres musculares o una sensación de debilidad que se confunde con hambre o falta de sueño.

El cerebro también puede resentir la falta de líquidos. Una hidratación insuficiente puede afectar la concentración, el ánimo y la memoria a corto plazo. En algunos casos, la persona se siente irritable, más lenta para pensar o con dolor de cabeza. Esto no significa que toda molestia sea causada por deshidratación, pero sí vale la pena revisar cuánto líquido se ha consumido durante el día.

Beber agua sigue siendo la forma más simple de prevenir la deshidratación. También ayudan alimentos ricos en agua, como frutas, verduras, sopas y yogur. Sandía, pepino, naranja, fresas y lechuga pueden aportar líquidos, además de vitaminas y minerales. Las bebidas azucaradas, aunque pueden hidratar parcialmente, no deben ser la opción principal por su alto contenido de azúcar.

La cantidad de agua necesaria varía según la edad, el clima, el nivel de actividad física y la salud de cada persona. Una regla práctica es observar la sed, el color de la orina y cómo se siente el cuerpo. Si hay calor extremo o ejercicio intenso, puede ser necesario aumentar la ingesta.

Las señales de deshidratación deben tomarse en serio si aparecen confusión, desmayo, respiración rápida, piel muy seca, fiebre alta, vómitos persistentes o incapacidad para retener líquidos. En esos casos, se debe buscar atención médica. Mantenerse hidratado no requiere complicarse: pequeños sorbos durante el día pueden hacer una gran diferencia en la energía, el ánimo y el bienestar general.