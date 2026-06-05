Pepe Aguilar creció rodeado de música ranchera, cine mexicano y una herencia artística difícil de separar de su propia identidad. Ahora, el cantautor mexicoestadounidense vuelve a mirar hacia esa raíz con ¡Que viva Antonio Aguilar!, un álbum homenaje a su padre, Antonio Aguilar, figura esencial de la música regional mexicana.

En una entrevista con EFE, Pepe Aguilar defendió la vigencia de la ranchera frente a los cambios de la industria, el avance de la inteligencia artificial y el dominio global de nuevos sonidos como los corridos tumbados. Para el artista, los géneros profundamente ligados a la identidad de un país no desaparecen.

“La música ranchera, como tal, jamás va a morir; la música de mariachi y de banda jamás va a morir”, dijo Aguilar. Según explicó, puede haber momentos de mayor o menor popularidad, pero ciertas tradiciones musicales resisten porque forman parte de la memoria colectiva.

Un homenaje a “El Charro de México”

Antonio Aguilar, conocido como El Charro de México, fue una de las grandes figuras de la música y el cine mexicano. Su legado marcó a varias generaciones y consolidó una imagen artística vinculada al orgullo nacional, el caballo, el mariachi y la canción ranchera.

Pepe Aguilar compara ese arraigo con el tango en Argentina, el flamenco en España o la cumbia en Colombia. Para él, son géneros “a prueba de balas” porque están unidos a la identidad de sus pueblos.

El nuevo disco busca acercar esa obra a públicos más jóvenes. La idea no fue recrear artificialmente la voz de Antonio Aguilar ni construir duetos póstumos mediante tecnología, como se ha hecho en otros homenajes musicales. En cambio, cada artista invitado interpreta una canción desde su propio estilo.

“Fue un trabajo de amistad”, contó Pepe Aguilar a EFE. El proyecto, explicó, nació más de llamadas personales a colegas cercanos que de una estrategia diseñada por algoritmo o marketing.

Voces de varias generaciones

El álbum reúne a figuras del regional mexicano y de la música latina. Entre los participantes están integrantes de la familia Aguilar, además de Vicente Fernández, Lucero, Carlos Rivera, Banda El Recodo, Guadalupe Pineda y el colombiano Jessi Uribe.

También aparece Carín León, quien interpreta Pero hombre amigo (El Chubasco). Su participación conecta el legado de Antonio Aguilar con una generación actual del regional mexicano que ha logrado llevar estos sonidos a nuevos públicos.

Esa mezcla de voces permite que el homenaje no suene como una pieza de museo. Más bien, funciona como una conversación entre épocas. Las canciones permanecen, pero cada intérprete les da un nuevo color.

La ranchera frente a la inteligencia artificial

El disco también llega en un momento de debate para la música. La inteligencia artificial ha empezado a transformar la creación, la producción y hasta la manera en que se reviven voces de artistas fallecidos.

Pepe Aguilar decidió no tomar ese camino. Su intención no era usar IA para “traer de vuelta” a su padre, sino permitir que otros artistas dialogaran con su repertorio desde el respeto y la interpretación humana.

Ese punto le da al proyecto una lectura más profunda. En tiempos en que la tecnología puede imitar voces y construir duetos imposibles, Aguilar apuesta por algo más tradicional: una buena canción, una voz real y una emoción reconocible.

Corridos tumbados y una puerta abierta

Aunque ¡Que viva Antonio Aguilar! incluye varios estilos del regional mexicano, no incorpora exponentes de corridos tumbados. Aun así, Pepe Aguilar reconoce que ese movimiento también podría rendir homenaje a su padre.

De hecho, admitió que debió haber invitado a Peso Pluma al proyecto, aunque dijo que simplemente no se le ocurrió. La declaración llega después de que ambos compartieran escenario por primera vez en un concierto en Estados Unidos.

Aguilar, que en el pasado fue crítico del subgénero, ahora observa su evolución con más apertura. Según dijo a EFE, más allá de si a alguien le gustan o no sus letras, es inevitable reconocer la destreza musical de muchos jóvenes intérpretes.

También destacó que algunos exponentes han comenzado a cambiar sus contenidos, con letras más variadas y menos centradas en la apología de la violencia. Para él, esa evolución musical es notable.

Un legado que sigue vivo

Con este álbum, Pepe Aguilar no solo rinde tributo a su padre. También defiende una idea clara: las buenas canciones no caducan. Pueden cambiar los formatos, los públicos y las plataformas, pero ciertas obras siguen encontrando caminos para volver.

El homenaje a Antonio Aguilar mira al pasado, pero no se queda atrapado en la nostalgia. Reúne tradición, amistad, nuevas voces y una defensa firme de la música mexicana como patrimonio vivo.

Para Pepe Aguilar, la ranchera no necesita competir con la inteligencia artificial ni con los corridos tumbados para demostrar su valor. Su fuerza está en otra parte: en la emoción, la identidad y la memoria de quienes siguen cantándola.