Serena Williams prepara su regreso al tenis con dobles en Queen’s y Berlín

Serena Williams volverá a competir en el tenis profesional después de casi cuatro años fuera de las canchas. La estadounidense, ganadora de 23 títulos de Grand Slam, participará en el torneo de dobles del Open de Berlín como parte de su regreso durante la temporada de hierba.

La exnúmero uno mundial no disputa un partido oficial desde septiembre de 2022. En aquella ocasión, cayó ante la australiana Ajla Tomljanović en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos. Desde entonces, su nombre ha seguido ligado al tenis, aunque lejos de la competencia activa.

Ahora, Serena Williams prepara un retorno gradual. Primero jugará en el Queen’s Club de Londres, del 8 al 14 de junio. Luego viajará a Alemania para competir en el Máster 500 de Berlín, que se celebrará del 13 al 21 de junio.

Un regreso pensado desde el dobles

En Londres, Williams competirá junto a la canadiense Victoria Mboko, de 19 años. La pareja recibió una invitación de la organización, una vía común para figuras que regresan al circuito o para jugadoras con gran atractivo deportivo.

La tenista estadounidense calificó al Queen’s Club como “el lugar perfecto para comenzar este nuevo capítulo”. Después, en Berlín, todavía no se ha confirmado quién será su compañera ni la fecha de su primer partido.

El regreso en dobles parece una elección lógica. Esta modalidad permite medir ritmo, reflejos y condición física sin la misma exigencia individual de un cuadro de sencillos. Además, Williams tiene una historia brillante en esta categoría.

Durante su carrera, ganó 14 títulos de Grand Slam en dobles junto a su hermana Venus Williams. También conquistó tres medallas de oro olímpicas en esa modalidad.

Berlín vuelve a recibir a una leyenda

Serena Williams ya conoce el escenario alemán. En 2008 alcanzó los cuartos de final en el Steffi Graf Stadion, donde perdió ante la rusa Dinara Safina. Ahora volverá a esa pista en una etapa muy distinta de su vida y de su carrera.

Tras su retiro de la competencia y su segunda baja por maternidad, la estadounidense cumplió con los requisitos necesarios para regresar. Su reinscripción en el programa de controles de la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis era indispensable para competir de nuevo.

La normativa antidopaje exige completar un periodo de seis meses antes de volver al circuito. Con ese paso cumplido, Williams puede integrarse nuevamente al calendario de la WTA.

“Cada torneo que añado a mi calendario ahora mismo es especial, y Berlín no es la excepción”, expresó la jugadora en un comunicado difundido por el torneo. También dijo sentirse emocionada por competir ante la afición alemana y ganar impulso en la temporada de hierba.

Expectación en el tenis femenino

El regreso de Serena Williams genera enorme atención por lo que representa su figura. A los 44 años, vuelve como una de las deportistas más influyentes de la historia moderna. Su impacto supera los títulos, aunque sus números siguen siendo extraordinarios.

El director del torneo de Berlín, Markus Zoecke, y la directora de entretenimiento, Andrea Petkovic, celebraron su participación. Petkovic resumió el ambiente con entusiasmo: “Dar la bienvenida a Serena Williams a Berlín es pura emoción. ¡No hay nada mejor que eso!”.

El torneo alemán también contará con una lista de alto nivel. Según la organización, estarán presentes nueve de las diez mejores jugadoras del mundo, incluida la bielorrusa Aryna Sabalenka, actual número uno.

Ese contexto le dará al regreso de Williams un marco competitivo fuerte. Aunque su participación será en dobles, cada aparición suya será observada con lupa por el público, los medios y el circuito.

Por ahora, no está claro si este retorno será solo una participación especial o el inicio de una agenda más amplia. Lo seguro es que su presencia devuelve una dosis de historia, expectativa y magnetismo a la WTA. En una temporada de hierba ya cargada de nombres importantes, Serena vuelve a ocupar un lugar central.