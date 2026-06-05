La selección argentina jugará este sábado ante Honduras su primer amistoso de preparación antes del Mundial 2026, donde defenderá el título conseguido en Catar 2022. El partido se disputará en el estadio Kyle Field de Texas desde las 19:00 hora local, en una prueba clave para Lionel Scaloni antes del debut mundialista.

El encuentro de Argentina vs Honduras llega con varias dudas importantes en el equipo campeón del mundo. Scaloni deberá preservar a algunos titulares que arrastran molestias físicas y, al mismo tiempo, evaluar a jugadores que podrían ganar minutos durante la Copa del Mundo.

El debut de Argentina en el Mundial será el 16 de junio ante Argelia, por el Grupo J. Por eso, el amistoso de este sábado no será solo una exhibición. También funcionará como un ensayo táctico para ajustar piezas, medir variantes y cuidar a futbolistas que no están al cien por ciento.

Messi y otras figuras, entre algodones

La posible ausencia de Lionel Messi es una de las grandes incógnitas. El capitán argentino arrastra una molestia muscular y podría ser preservado para evitar riesgos antes del torneo. Julián Álvarez también podría quedar al margen del amistoso.

Además, Emiliano “Dibu” Martínez, Nahuel Molina y Cristian “Cuti” Romero llegan con problemas físicos. En ese contexto, Scaloni podría darle minutos a Gerónimo Rulli en el arco, a Nicolás Otamendi en la defensa y a Lautaro Martínez en ataque.

Giuliano Simeone también aparece como una opción interesante. El delantero busca ganarse un lugar más importante dentro del plantel y podría tener una oportunidad ante Honduras. Lo mismo ocurre con otros jugadores que, aunque no parten como titulares, necesitan demostrar que pueden responder en momentos clave.

El lateral derecho preocupa a Scaloni

Una de las zonas que más inquieta al cuerpo técnico es el lateral derecho. Nahuel Molina no llega en óptimas condiciones y Gonzalo Montiel, su reemplazante natural, también presenta molestias.

Por esa razón, Scaloni decidió llevar a Estados Unidos a Agustín Giay y Nicolás Capaldo. Ninguno integra la lista mundialista, pero uno de ellos podría jugar ante Honduras para cubrir una posición que necesita soluciones urgentes.

En el mediocampo, Argentina sí podría mantener una base más reconocible. Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister aparecen como posibles titulares. Sin embargo, el cuerpo técnico espera la evolución de Leandro Paredes, otro futbolista importante que está en duda por lesión.

Thiago Almada busca sostener su lugar

El amistoso también será importante para Thiago Almada. El jugador se ganó un espacio en la consideración de Scaloni, pero perdió protagonismo en el Atlético de Madrid durante los últimos meses.

Esa situación abrió la puerta a la competencia interna. Jugadores como Giuliano Simeone y Nicolás Paz han crecido en la pelea por minutos y podrían presionar por un lugar en el once titular.

Para Almada, el partido ante Honduras puede ser una oportunidad para recuperar terreno. Su capacidad para asociarse, llegar al área y ofrecer desequilibrio entre líneas sigue siendo valiosa para Argentina.

Honduras busca crecer ante un rival de élite

Honduras no disputará el Mundial 2026, pero el amistoso representa una prueba de alto nivel para su nuevo entrenador, el español José Francisco Molina. El técnico busca ordenar al equipo y probar alternativas ante uno de los rivales más exigentes del fútbol internacional.

La selección centroamericana viene de empatar 2-2 ante Perú a finales de marzo, en el debut de Molina. Para esta convocatoria, Honduras presenta novedades como Keyrol Figueroa, joven delantero del Liverpool inglés, y Christian Canales, del CD Choloma.

También regresan David Ruiz, del Inter Miami, y Rigoberto Rivas, del Kocaelispor de Turquía. Ambos pueden aportar experiencia y dinamismo a un equipo que busca una nueva identidad bajo el mando de Molina.

Después del partido Argentina vs Honduras, la Albiceleste jugará el martes 9 de junio ante Islandia en el estadio Jordan-Hare de Alabama. Ese será su último amistoso antes del inicio del Mundial.

Para Scaloni, estos dos partidos serán decisivos. Argentina necesita cuidar a sus figuras, probar suplentes y llegar al debut con el menor margen de duda posible. El título de Catar ya es historia. Ahora empieza otra defensa, con presión, expectativas y una selección que sigue obligada a competir como favorita.