David Raya cerró una temporada de enorme reconocimiento en Inglaterra. El portero español del Arsenal fue incluido entre los seis finalistas al premio al mejor jugador de la Premier League, otorgado por la Asociación de Futbolistas Profesionales, conocida como PFA.

El ganador se conocerá el próximo 25 de agosto. La nominación coloca al guardameta internacional español entre los nombres más destacados del fútbol inglés, en una lista dominada por figuras de clubes protagonistas durante la campaña.

El Arsenal, campeón de la liga, cuenta con tres representantes entre los finalistas. Además de Raya, también fueron nominados el defensa central brasileño Gabriel Magalhaes y el mediocampista inglés Declan Rice. La presencia de tres jugadores del equipo londinense refleja el peso colectivo de una temporada que devolvió a los gunners al centro del fútbol inglés.

Arsenal domina la lista de candidatos

La candidatura de David Raya tiene un valor especial por la posición que ocupa. Los premios individuales suelen favorecer a delanteros, mediocampistas ofensivos o jugadores con números más visibles. Por eso, la presencia de un portero entre los finalistas subraya la importancia de su rendimiento durante la temporada.

Raya fue una pieza clave en la solidez defensiva del Arsenal. Su seguridad bajo los tres palos, su lectura del juego y su capacidad para participar en la salida desde el fondo lo convirtieron en uno de los futbolistas más influyentes del equipo.

A su lado, Gabriel Magalhaes también representa la fortaleza defensiva del campeón. Declan Rice, por su parte, consolidó su papel como líder del mediocampo y una de las grandes figuras inglesas de la temporada.

Haaland, Cherki y Bruno completan la pelea

La lista de finalistas también incluye a tres futbolistas de Manchester. Por el Manchester City aparecen el mediapunta francés Rayan Cherki y el delantero noruego Erling Haaland, dos jugadores de enorme peso ofensivo.

Haaland vuelve a figurar entre los candidatos tras otra campaña de alto impacto goleador. Cherki, en cambio, aparece como una de las grandes revelaciones del fútbol inglés, al punto de competir también por el premio al mejor jugador joven.

El sexto aspirante es Bruno Fernandes, mediocampista portugués del Manchester United. Su nominación confirma su influencia en un equipo que ha dependido muchas veces de su creatividad, liderazgo y capacidad para decidir partidos.

Cherki también va por el premio joven

Rayan Cherki competirá además por el galardón al mejor jugador joven de la temporada. En esa categoría comparte nominación con Max Dowman, del Arsenal; Junior Kroupi, del Bournemouth; Kobbie Mainoo, del Manchester United; Rio Ngumoha, del Liverpool; y Nico O’Reilly, del Manchester City.

La presencia de varios clubes grandes en esa lista muestra una generación joven que ya empieza a tener peso real en la Premier League. También confirma el nivel de competencia interna en una liga donde el talento emergente suele convivir con figuras consagradas.

La PFA también reconoce al fútbol femenino

En la categoría femenina, las finalistas al premio a mejor jugadora de la temporada son Kirsty Hanson, del Aston Villa; Yui Hasegawa y Bunny Shaw, del Manchester City; Lauren James, del Chelsea; Jess Park, del Manchester United; y Alessia Russo, del Arsenal.

La lista reúne perfiles muy distintos, desde atacantes decisivas hasta mediocampistas de gran influencia. Además, confirma el crecimiento competitivo de la liga femenina inglesa, cada vez más seguida dentro y fuera del Reino Unido.

Para Raya, la nominación ya representa un logro importante. Ser considerado por sus propios compañeros como uno de los seis mejores jugadores de la Premier habla de una temporada de máxima exigencia, regularidad y peso competitivo. Ahora, el 25 de agosto, sabrá si ese reconocimiento se convierte también en premio.