El Ejército de Estados Unidos negó este viernes que fuerzas iraníes hayan disparado contra buques militares estadounidenses en el golfo de Omán, después de reportes internacionales que apuntaban a un posible incidente en la zona y a una interrupción en la carga de petróleo en una terminal omaní.

El Comando Central de Estados Unidos, conocido como Centcom, calificó de “falsa” la versión de que Irán realizó disparos de advertencia contra buques de guerra de la Marina estadounidense y los obligó a retirarse hacia el océano Índico.

La aclaración llega en un momento de alta tensión regional. Washington mantiene un bloqueo naval frente a las costas iraníes, mientras persisten reportes contradictorios sobre un posible acuerdo formal para poner fin a la guerra.

Centcom niega una violación del cese al fuego

En un mensaje publicado en X, Centcom sostuvo que las fuerzas iraníes no atacaron ni dispararon contra buques de guerra estadounidenses. También afirmó que una acción de ese tipo representaría una violación clara del cese al fuego.

El comando militar agregó que las fuerzas de Estados Unidos continúan operando libremente en aguas regionales. Según su declaración, esas operaciones forman parte de la implementación del bloqueo contra Irán.

La respuesta buscó desmentir versiones que señalaban una escalada directa entre fuerzas iraníes y estadounidenses. En una región donde cualquier incidente marítimo puede elevar rápidamente los precios del petróleo y las tensiones diplomáticas, la precisión del mensaje fue clave.

Omán dice que el puerto opera con normalidad

Casi al mismo tiempo, Omán aseguró que el puerto de Al Fahal opera con normalidad. La declaración se produjo después de reportes que indicaban la suspensión de la carga de petróleo en esa terminal, ubicada en el noreste del país.

Según esas versiones, una explosión cerca de los muelles de amarre habría causado la interrupción. Algunos reportes atribuyeron el incidente a un posible ataque con drones, aunque las autoridades omaníes rechazaron que las operaciones del puerto estuvieran afectadas.

El puerto de Al Fahal es una instalación relevante para la exportación energética de Omán. Por eso, cualquier señal de interrupción en sus operaciones genera atención inmediata en los mercados y entre los gobiernos que siguen la seguridad marítima en la región.

Otro buque vinculado a Irán fue interceptado

En otro incidente separado, la Armada de Estados Unidos interceptó y abordó un buque cisterna sancionado y vinculado a Irán en la zona del Indo-Pacífico, según informó el Departamento de Guerra.

La operación forma parte de una estrategia más amplia de Washington para presionar las redes marítimas asociadas a Irán. Desde el inicio del bloqueo naval, Estados Unidos ha interrumpido el paso de al menos 127 buques comerciales, inhabilitado seis embarcaciones y permitido el tránsito de 36 navíos con ayuda humanitaria, de acuerdo con cifras difundidas por Centcom.

Estas acciones muestran que la presión naval sigue siendo uno de los principales frentes de la política estadounidense hacia Irán. También explican por qué cada reporte sobre movimientos militares en el golfo de Omán es observado con tanta cautela.

Negociaciones cruzadas por versiones opuestas

El nuevo cruce de información ocurre mientras persisten las dudas sobre el estado de las negociaciones para el fin de la guerra. Teherán sostiene que las conversaciones están paralizadas. En cambio, el presidente Donald Trump afirma que siguen en marcha y que podría anunciarse un acuerdo durante el fin de semana.

Esa diferencia de versiones aumenta la incertidumbre. Por un lado, Washington busca presentar avances diplomáticos. Por otro, Irán insiste en que no hay condiciones claras para cerrar un acuerdo.

Mientras tanto, la actividad militar y naval continúa. La combinación de bloqueo, buques sancionados, reportes de explosiones y desmentidos oficiales mantiene a la región en un equilibrio frágil.

Por ahora, Estados Unidos insiste en que no hubo ataque iraní contra sus buques en el golfo de Omán. Omán, a su vez, afirma que su puerto opera con normalidad. Sin embargo, el episodio confirma que cualquier incidente en esa zona puede convertirse rápidamente en un punto de tensión internacional.