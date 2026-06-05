La tasa de desempleo en EE.UU. se mantuvo sin cambios en mayo, en 4,3 %, mientras la economía creó 172.000 puestos de trabajo, una cifra muy superior a la esperada por los analistas. El dato fue publicado este viernes por el Buró de Estadísticas Laborales, conocido como BLS.

El resultado sorprendió al mercado. Los expertos habían previsto la creación de unos 85.000 empleos, pero el informe mostró un avance mucho más sólido. Además, las cifras de marzo y abril fueron revisadas al alza, con un aumento combinado de 93.000 puestos frente a los datos iniciales.

El número total de personas desempleadas se ubicó en 7,3 millones en mayo. Eso representa una leve baja frente a los 7,4 millones registrados el mes anterior.

Sectores que impulsaron el empleo

El crecimiento de mayo se concentró principalmente en ocio y hostelería, administración local y atención sanitaria. Estos sectores compensaron las pérdidas registradas en actividades financieras.

El sector de ocio y hostelería añadió 70.000 empleos durante el mes. La cifra superó ampliamente su promedio mensual de los últimos doce meses, que había sido de 14.000 puestos.

Dentro de ese sector, los servicios de alimentación y establecimientos de bebidas sumaron 48.000 empleos. Ese avance sugiere una demanda todavía fuerte en restaurantes, bares y otros negocios vinculados al consumo presencial.

La administración local también tuvo un crecimiento importante, con 55.000 nuevos puestos. Por su parte, la atención sanitaria agregó 35.000 empleos. Dentro de esa categoría, los servicios ambulatorios crecieron en 26.000 puestos, incluidos 11.000 en atención de salud a domicilio.

Los hospitales también sumaron empleo, aunque a un ritmo más moderado, con 6.000 nuevos puestos. La asistencia social, en tanto, añadió 12.000 empleos, impulsada sobre todo por los servicios individuales y familiares.

Grupos más afectados por el desempleo

Aunque el desempleo en EE.UU. se mantuvo estable a nivel general, algunas comunidades siguen enfrentando tasas más altas. Los adolescentes registraron una tasa de 14,7 %, la más elevada entre los grupos mencionados en el informe.

La tasa de desempleo entre los afroamericanos se ubicó en 6,6 %. Entre los hispanos se mantuvo estable en 5 %, mientras que entre los asiáticos subió a 3,8 %. En el caso de las mujeres adultas, la tasa bajó ligeramente y también quedó en 3,8 %.

Estos datos muestran que el mercado laboral sigue siendo resistente, pero no impacta de la misma manera a todos los grupos. La estabilidad general convive con diferencias importantes por edad, raza y origen étnico.

Pérdidas en el sector financiero

No todos los sectores crecieron en mayo. Las actividades financieras perdieron 22.000 empleos, según el BLS. Dentro de ese grupo, las compañías de seguros y actividades relacionadas redujeron 11.000 puestos.

La banca comercial también registró una baja, con 3.000 empleos menos. En contraste, la minería, las canteras y la extracción de petróleo y gas sumaron 5.000 puestos durante el mes.

Otras industrias importantes mostraron pocos cambios. Entre ellas figuran la construcción, la manufactura, el comercio mayorista, el comercio minorista, la información, los servicios profesionales y empresariales, y otros servicios.

La Casa Blanca celebra los datos

El economista jefe de la Casa Blanca, Kevin Hassett, celebró las cifras y las calificó como “espectaculares”. También dijo que resultó “sorprendente” que los analistas fallaran tanto en sus estimaciones.

Hassett aseguró en Fox News que el informe refleja la fortaleza de la economía durante el Gobierno del presidente Donald Trump. Según su lectura, Wall Street no está entendiendo el momento económico actual.

Sus declaraciones llegan en un contexto político sensible. El empleo, la inflación y el crecimiento económico suelen convertirse en temas centrales de campaña, especialmente en años electorales.

La Fed mirará los datos de cerca

El informe laboral será clave para la próxima reunión de la Reserva Federal, prevista para el 16 y 17 de junio. El banco central evaluará el desempleo en EE.UU., la inflación y el producto interior bruto antes de tomar nuevas decisiones sobre política monetaria.

Será además la primera reunión liderada por Kevin Warsh como presidente de la Fed. En ese escenario, un mercado laboral más fuerte de lo esperado puede influir en el debate sobre tasas de interés.

Por ahora, el informe de mayo envía una señal clara: la economía estadounidense sigue creando empleo a un ritmo mayor al previsto. Sin embargo, la estabilidad del desempleo también muestra que el mercado laboral no está completamente libre de presión.

Para los trabajadores, las empresas y la Reserva Federal, el dato deja una lectura mixta. Hay crecimiento, pero también sectores que retroceden. Y aunque el panorama general luce sólido, las diferencias entre grupos demográficos siguen siendo una parte importante de la historia económica del país.