El plátano verde cambia por completo cuando pasa dos veces por el aceite. Primero se ablanda. Después se aplasta y vuelve a la sartén para quedar dorado, firme y crujiente. Esa base es lo que hace que los patacones con carne funcionen tan bien: sostienen toppings generosos sin perder su carácter.

En esta versión, los patacones se sirven como en la imagen, con guacamole, carne desmechada y salsas por encima. Es una preparación muy común en mesas colombianas y latinas, donde el plátano verde se usa como base para algo más grande que una simple guarnición. Aquí se convierte en plato para compartir, con contraste entre lo crujiente, lo cremoso y lo jugoso.

Para que los patacones con carne queden bien, el plátano debe estar verde, la carne bien sazonada y el armado debe hacerse justo antes de servir.

Ingredientes para los patacones con carne

3 plátanos verdes

Aceite para freír

Sal al gusto

2 tazas de carne de res cocida y desmechada

1 cucharada de aceite

1/2 cebolla picada

2 dientes de ajo picados

1 tomate picado

1/2 cucharadita de comino

1/2 cucharadita de pimentón

Pimienta al gusto

Para el guacamole

2 aguacates maduros

Jugo de 1 limón

2 cucharadas de cilantro picado

Sal al gusto

Para servir

Salsa rosada, crema o mayonesa ligera

Salsa picante o salsa roja

Cilantro fresco picado opcional

Preparación

Primero, pela los plátanos verdes y córtalos en trozos gruesos. Calienta suficiente aceite en una sartén y fríe los trozos a fuego medio hasta que estén amarillos y ligeramente suaves, pero no dorados por completo.

Luego, retíralos y aplástalos con una pataconera, un plato o una tabla. Deben quedar planos, pero sin romperse demasiado.

Después, fríe los patacones una segunda vez hasta que estén dorados y crujientes. Retíralos sobre papel absorbente y añade sal mientras siguen calientes.

Mientras tanto, prepara la carne. Calienta una cucharada de aceite en una sartén y sofríe la cebolla hasta que esté suave. Agrega el ajo, el tomate, el comino, el pimentón, la pimienta y una pizca de sal.

A continuación, incorpora la carne desmechada y mezcla bien. Cocina unos minutos hasta que tome el sabor del sofrito y quede jugosa, pero no aguada.

Para el guacamole, machaca los aguacates con jugo de limón, cilantro y sal. Debe quedar cremoso, pero con algo de textura.

Finalmente, arma los patacones colocando una capa de guacamole sobre cada base. Encima añade la carne caliente y termina con salsa rosada, salsa picante o ambas, según el gusto.

Consejos útiles

Usa plátanos bien verdes. Si están maduros, no quedarán firmes ni crujientes.

No frías los patacones a fuego demasiado alto en la primera cocción. Necesitan ablandarse antes de aplastarse.

La carne debe quedar jugosa, pero sin exceso de líquido para no humedecer el patacón.

Arma los patacones justo antes de servir para mantener la base crujiente.

Si quieres hacerlos más pequeños para fiesta, corta los plátanos en porciones más cortas y sírvelos como bocados.

Cómo servir los patacones con carne

Los patacones con carne se sirven calientes, con el guacamole fresco y las salsas por encima. Funcionan como entrada abundante, plato para compartir o comida informal acompañada con ensalada, arroz o frijoles.

Al probarlos, la base debe crujir, el guacamole debe aportar suavidad y la carne debe sentirse bien sazonada. Las salsas cierran el plato con acidez, cremosidad y picante. Es una receta directa, generosa y perfecta para una mesa donde nadie quiere comer con demasiada formalidad.