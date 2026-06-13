El plátano verde cambia por completo cuando pasa dos veces por el aceite. Primero se ablanda. Después se aplasta y vuelve a la sartén para quedar dorado, firme y crujiente. Esa base es lo que hace que los patacones con carne funcionen tan bien: sostienen toppings generosos sin perder su carácter.
En esta versión, los patacones se sirven como en la imagen, con guacamole, carne desmechada y salsas por encima. Es una preparación muy común en mesas colombianas y latinas, donde el plátano verde se usa como base para algo más grande que una simple guarnición. Aquí se convierte en plato para compartir, con contraste entre lo crujiente, lo cremoso y lo jugoso.
Para que los patacones con carne queden bien, el plátano debe estar verde, la carne bien sazonada y el armado debe hacerse justo antes de servir.
Ingredientes para los patacones con carne
- 3 plátanos verdes
- Aceite para freír
- Sal al gusto
- 2 tazas de carne de res cocida y desmechada
- 1 cucharada de aceite
- 1/2 cebolla picada
- 2 dientes de ajo picados
- 1 tomate picado
- 1/2 cucharadita de comino
- 1/2 cucharadita de pimentón
- Pimienta al gusto
Para el guacamole
- 2 aguacates maduros
- Jugo de 1 limón
- 2 cucharadas de cilantro picado
- Sal al gusto
Para servir
- Salsa rosada, crema o mayonesa ligera
- Salsa picante o salsa roja
- Cilantro fresco picado opcional
Preparación
Primero, pela los plátanos verdes y córtalos en trozos gruesos. Calienta suficiente aceite en una sartén y fríe los trozos a fuego medio hasta que estén amarillos y ligeramente suaves, pero no dorados por completo.
Luego, retíralos y aplástalos con una pataconera, un plato o una tabla. Deben quedar planos, pero sin romperse demasiado.
Después, fríe los patacones una segunda vez hasta que estén dorados y crujientes. Retíralos sobre papel absorbente y añade sal mientras siguen calientes.
Mientras tanto, prepara la carne. Calienta una cucharada de aceite en una sartén y sofríe la cebolla hasta que esté suave. Agrega el ajo, el tomate, el comino, el pimentón, la pimienta y una pizca de sal.
A continuación, incorpora la carne desmechada y mezcla bien. Cocina unos minutos hasta que tome el sabor del sofrito y quede jugosa, pero no aguada.
Para el guacamole, machaca los aguacates con jugo de limón, cilantro y sal. Debe quedar cremoso, pero con algo de textura.
Finalmente, arma los patacones colocando una capa de guacamole sobre cada base. Encima añade la carne caliente y termina con salsa rosada, salsa picante o ambas, según el gusto.
Consejos útiles
- Usa plátanos bien verdes. Si están maduros, no quedarán firmes ni crujientes.
- No frías los patacones a fuego demasiado alto en la primera cocción. Necesitan ablandarse antes de aplastarse.
- La carne debe quedar jugosa, pero sin exceso de líquido para no humedecer el patacón.
- Arma los patacones justo antes de servir para mantener la base crujiente.
- Si quieres hacerlos más pequeños para fiesta, corta los plátanos en porciones más cortas y sírvelos como bocados.
Cómo servir los patacones con carne
Los patacones con carne se sirven calientes, con el guacamole fresco y las salsas por encima. Funcionan como entrada abundante, plato para compartir o comida informal acompañada con ensalada, arroz o frijoles.
Al probarlos, la base debe crujir, el guacamole debe aportar suavidad y la carne debe sentirse bien sazonada. Las salsas cierran el plato con acidez, cremosidad y picante. Es una receta directa, generosa y perfecta para una mesa donde nadie quiere comer con demasiada formalidad.