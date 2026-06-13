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Patacones con carne, guacamole y salsas para servir como antojo completo

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© Hans Geel | Dreamstime.com

El plátano verde cambia por completo cuando pasa dos veces por el aceite. Primero se ablanda. Después se aplasta y vuelve a la sartén para quedar dorado, firme y crujiente. Esa base es lo que hace que los patacones con carne funcionen tan bien: sostienen toppings generosos sin perder su carácter.

En esta versión, los patacones se sirven como en la imagen, con guacamole, carne desmechada y salsas por encima. Es una preparación muy común en mesas colombianas y latinas, donde el plátano verde se usa como base para algo más grande que una simple guarnición. Aquí se convierte en plato para compartir, con contraste entre lo crujiente, lo cremoso y lo jugoso.

Para que los patacones con carne queden bien, el plátano debe estar verde, la carne bien sazonada y el armado debe hacerse justo antes de servir.

Ingredientes para los patacones con carne

  • 3 plátanos verdes
  • Aceite para freír
  • Sal al gusto
  • 2 tazas de carne de res cocida y desmechada
  • 1 cucharada de aceite
  • 1/2 cebolla picada
  • 2 dientes de ajo picados
  • 1 tomate picado
  • 1/2 cucharadita de comino
  • 1/2 cucharadita de pimentón
  • Pimienta al gusto

Para el guacamole

  • 2 aguacates maduros
  • Jugo de 1 limón
  • 2 cucharadas de cilantro picado
  • Sal al gusto

Para servir

  • Salsa rosada, crema o mayonesa ligera
  • Salsa picante o salsa roja
  • Cilantro fresco picado opcional

Preparación

Primero, pela los plátanos verdes y córtalos en trozos gruesos. Calienta suficiente aceite en una sartén y fríe los trozos a fuego medio hasta que estén amarillos y ligeramente suaves, pero no dorados por completo.

Luego, retíralos y aplástalos con una pataconera, un plato o una tabla. Deben quedar planos, pero sin romperse demasiado.

Después, fríe los patacones una segunda vez hasta que estén dorados y crujientes. Retíralos sobre papel absorbente y añade sal mientras siguen calientes.

Mientras tanto, prepara la carne. Calienta una cucharada de aceite en una sartén y sofríe la cebolla hasta que esté suave. Agrega el ajo, el tomate, el comino, el pimentón, la pimienta y una pizca de sal.

A continuación, incorpora la carne desmechada y mezcla bien. Cocina unos minutos hasta que tome el sabor del sofrito y quede jugosa, pero no aguada.

Para el guacamole, machaca los aguacates con jugo de limón, cilantro y sal. Debe quedar cremoso, pero con algo de textura.

Finalmente, arma los patacones colocando una capa de guacamole sobre cada base. Encima añade la carne caliente y termina con salsa rosada, salsa picante o ambas, según el gusto.

Consejos útiles

  • Usa plátanos bien verdes. Si están maduros, no quedarán firmes ni crujientes.
  • No frías los patacones a fuego demasiado alto en la primera cocción. Necesitan ablandarse antes de aplastarse.
  • La carne debe quedar jugosa, pero sin exceso de líquido para no humedecer el patacón.
  • Arma los patacones justo antes de servir para mantener la base crujiente.
  • Si quieres hacerlos más pequeños para fiesta, corta los plátanos en porciones más cortas y sírvelos como bocados.

Cómo servir los patacones con carne

Los patacones con carne se sirven calientes, con el guacamole fresco y las salsas por encima. Funcionan como entrada abundante, plato para compartir o comida informal acompañada con ensalada, arroz o frijoles.

Al probarlos, la base debe crujir, el guacamole debe aportar suavidad y la carne debe sentirse bien sazonada. Las salsas cierran el plato con acidez, cremosidad y picante. Es una receta directa, generosa y perfecta para una mesa donde nadie quiere comer con demasiada formalidad.

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